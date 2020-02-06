台74線增設十九甲匝道 台中路網更完善

對於交通部核定台74線增設大里十九甲匝道可行性評估報告，台中市交通局長葉昭甫今天表示，後續市府將協助用地取得，由中央設計及施工，完工通車後大台中交通路網更完善。

交通部於5日核定台中市台74線十九甲北出匝道可行性評估，將由公路總局接續辦理綜合規劃與環境評估作業，並配合台中市政府用地期程，預計112年4月發包，並於113年6月完工，公路總局將負責工程建設經費新台幣2.79億元。

交通部指出，這項工程完工後，可大幅縮短使用台74線前往大里工業區的交通時間外，也可提升台74線對地區服務效益，並且紓解目前立善橋、立元一橋的交通量，進一步改善平面道路的行車品質，更提供台中十九甲、太平及大里等地區居民一條更為便捷的公路。

葉昭甫指出，台74線是台中都會區重要交通動脈，太平及大里區無完整上下匝道，造成民眾繞行不便。市府規劃在十九甲地區立善橋附近增設一座北上出口匝道，於104年啟動可行性評估作業。

葉昭甫表示，期間依公路總局要求補充水理分析報告，經多年來多次開會討論修正內容，昨天終獲中央核定，未來匝道完工通車後，尖峰時段車輛繞行平面道路約可減少6分鐘，太平、大里區交通將更便利。

葉昭甫強調，完善台74線服務功能是在地關切議題，目前大里霧峰草湖匝道、六順橋南入匝道及十九甲北出匝道都獲中央核定，東區、太平、大里及霧峰等地區路網將更完整，可望促進區域發展。