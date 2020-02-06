火影之舞掀高潮 「花在彰化」突破66萬人

「2020花在彰化」從從農曆年大年初一到十六登場，現在已到尾聲，溪州公園從2月4日到今天連續3天晚上加碼國內表演藝陣文化團體以及火影之舞演出，前兩日湧入觀眾，深獲好評，縣府統計入園人數到昨天為止已突破66萬人，今晚2月6日是最後一場加碼場。

今年花在彰化主打農業療育，在療育花悅館內有浪漫的鮮花隧道、奇特的四色花椰菜、迷你電照菊迷宮、波波草以及食農教育，台灣仙肉展則有獨特的仙人掌及多肉植物收藏，溪州公園利用地景打造出「花影水舞燈區」，並打造美麗水舞，展出期間每晚18時至20時45分。

縣府指出，因應武漢肺炎疫情，活動現場做好防疫工作，入口處提供酒精洗手，工作人員也全部戴口罩，也呼籲遊客做好個人健康管理安心暢遊。