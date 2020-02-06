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台灣燈會5.5公尺藍染創作 呈現石岡水壩壯觀景象
2020台灣燈會在台中舉行，主燈區2月8日將在后里園區登場，台中市政府在后里花花步道設置「漫遊客家庄燈區」，其中「石岡意象燈區」主題為「漫遊時光吧！」，由資深染布藝術家何佳豫以石岡水壩做為創作發想，結合客家藍染文化創作5.5公尺長的大型作品，帶領民眾認識水壩歷史。
台中市客委會表示，建於民國63年的石岡水壩位於大甲溪下游，提供台中農業、民生及工業用水，921地震時壩體變形毀損嚴重，目前部分受損壩體作為921地震公園景觀，並設置魚梯試驗道，維護大甲溪魚類生態。
這次燈會的大型藍染作品以石岡水壩為主題，染布藝術家何佳豫首次挑戰5.5公尺長的藍染手工創作，以細纖維布料展現石岡水壩潺潺流水的形象，並運用4至5階不同深淺的顏色分層染色，希望讓大家感受水壩的壯闊。
「漫遊客家庄燈區」自2月8日展至2月23日，以台中大甲溪為主題，結合其流域所流經的和平、東勢、新社、石岡、豐原等5個客家重點發展區，加上節慶文化、產業特色、人文景觀、族群融合或聚落發展源流等元素，運用藍染、竹編、鉤織等技藝結合科技燈光，展現「母親之河–大甲溪」流域風華，歡迎大家前來觀賞。
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