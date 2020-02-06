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台74線將設新匝道 往大里工業區很省時

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
交通部已經核定評估案，未來台74線往大里工業區將可縮短旅行時間。圖／交通部提供

交通部今天指出，已核定台中市台74線十九甲北出匝道可行性評估，將由公路總局辦理綜合規畫與環境評估作業，預計112年4月發包，並於113年6月完工，工程總經費2.79億元，完工後可縮短使用台74線前往大里工業區的旅行時間。

近年屯區人口數迅速成長，現有的內新橋北出匝道已不敷使用，地方反應，常常造成交通壅塞，尤其前往大里工業區、仁化工業區及太平合利工業區的車輛，必須下匝道後切入內側車道迴轉，且又以中大型貨車居多，交通事故頻傳。交通部公路總局去年10月31日完成初審程序，經台中市政府去年底修正意見完成後，今天由交通部正式完成核定。

交通部指出，台中市大里、太平等屯區地區人口持續增長，現有台74線匝道已不敷使用，交通部長林佳龍於擔任台中市長任內，即與立法委員何欣純積極向交通部爭取新設大里十九甲北出匝道並銜接立善橋，並於104年11月首度提出可行性報告，接續106年2月完成水理分析後，公路總局於107年7月召開初審會議。

交通部指出，該案工程建設經費由公路總局負擔，預計完工後可以大幅縮短民眾進出大里工業區的時間，提供地區民眾更便利的行車環境。

交通部指出，本項完工後，可大幅縮短使用台74線前往大里工業區之旅行時間外，也可提升台74線對地區服務效益，並且紓解目前立善橋、立元一橋的交通量，進一步改善平面道路的行車品質，更提供台中十九甲、太平及大里地區居民一條更便捷的公路。

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