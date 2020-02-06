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防疫商機！飯店推消費滿額免費外送到府

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中長榮桂冠酒店長園中餐廳推出「在家享美食外送服務｣，於午晚餐點餐時段，點餐滿2000元以上，並離飯店10公里內，即可免費外送到府。圖／台中長榮桂冠酒店提供

武漢肺炎疫情持續升溫，大幅降低民眾外出用餐意願，台中飯店看準商機趁勢推出外帶及外送服務，只要點餐消費滿額，並且距離飯店10公里內，僅可免費外送到府；另有飯店餐廳與外送平台合作，將美食直送至顧客手中。

台中金典酒店除原本的外帶服務，也特別推出餐點外送服務，民眾可選擇金園中餐廳、大廳酒吧等各餐廳餐點，只要距離台中金典酒店10公里以內，且單筆餐點消費滿1680元以上，即可享有免費外送服務，若未滿1680元，則需加收300元運送費。

鄰近逢甲夜市的台中星享道酒店，因應武漢肺炎疫情蔓延，推出晚餐時段三菜一湯只要777元，有明爐櫻桃鴨、櫻花娃娃蕊、川味爆鮑片、山藥干貝子排湯等菜色，單點訂單消費滿1800元，原台中市區內專人免費外送到府，此外還有牛肉麵禮盒、外燴與私廚服務，與大家一起共體時艱。

台中長榮桂冠酒店長園中餐廳推出「在家享美食外送服務｣，於午晚餐點餐時段，點餐滿2000元以上，並離飯店10公里內，即可免費外送到府；若是未滿2000元，外送費需加收300元。

因應武漢肺炎，台中永豐棧酒店旗下三家餐廳推出餐飲促銷和外送服務，阿利海鮮、風尚西餐廳推出客人外帶自取享85折優惠；穎火鍋餐廳將與外送平台合作，推出個人小火鍋等美味單品，將美食直送至顧客手中，讓顧客暖胃又暖心。

台中金典酒店推出餐點外送服務，只要距離飯店10公里以內，且單筆餐點消費滿1680元以上，即可享有免費外送服務，若未滿1680元，則需加收300元運送費。圖／台中金典酒店提供
台中長榮桂冠酒店長園中餐廳推出「在家享美食外送服務｣，於午晚餐點餐時段，點餐滿2000元以上，並離飯店10公里內，即可免費外送到府。圖／台中長榮桂冠酒店提供

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