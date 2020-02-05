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武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

日本再增2武漢肺炎確診病例 第35例京都男為境內感染

防疫物資醫療院所學校都在搶 台中半數診所缺額溫槍

2020-02-05 21:00聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

武漢肺炎增溫，防疫物資包括醫療院所、學校和家庭都在搶，台中市很多診所反映，第一線醫護人員每天接觸逾百名病患，用的是耳溫槍，很擔心遭感染，統計約半數缺額溫槍，台中市教師會也呼籲市府統一採購。台中市食品藥物安全處說明，醫療院所在過年後反映額溫槍買不到的問題，已提供15家廠商名單交由醫療院所，並強調醫療優先。

武漢肺炎增溫，就醫以及陪伴病患就醫的民眾進出醫療院所配合防疫戴口罩，有的診所在門口為病患量額溫，有的診所沒有額溫槍，僅在病患掛號時，為患者量耳溫。一名護理人員表示，護理人員只有戴口罩、戴手套，為患者量耳溫，量測後，再以酒精消毒，現在是武漢肺炎增溫，格外擔心一不小心遭感染，屆時整個診所都要關起來自主管理14天。

大台中醫師公會秘書長、小兒科開業醫師陳俊宏說，診所都配備有耳溫槍，但因量測時間較長、量測後需消毒，防疫期間，第一線醫護人員也怕因此遭感染，經大台中醫師公會調查，700多名會員中，約有半數缺額溫槍，目前由公會統一訂貨。

陳俊宏指出，目前第一波會員填表申購三百支額溫槍，公會經由台中市食品藥物安全處協助，取得廠商聯繫方式，向其中二家業者申購，其中一家表明防疫醫療優先，如今只供給醫療院所。

台中市教育局說明，針對台中市教師會呼籲台中市政府統一採購防疫物資給學校，額溫槍部份，已主動調查學校存量及需求，昨天經彙齊數據，統一採購供學校使用，另外口罩由中央流行疫情指揮中心統一調度分配。

武漢肺炎增溫，台中市很多診所反映，第一線醫護人員每天接觸逾百名病患，用的是耳溫槍...
武漢肺炎增溫，台中市很多診所反映，第一線醫護人員每天接觸逾百名病患，用的是耳溫槍，很擔心遭感染，圖為診所人員以額溫槍為進診所民眾量額溫。記者趙容萱／攝影
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台中市武漢肺炎口罩

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