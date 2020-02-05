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中彰投追加寒假「安心餐券」 台中各校明日能領取

2020-02-05 18:04聯合報 記者喻文玟劉明岩江良誠／即時報導

武漢肺炎疫情，教育部宣布2月25日開學，台中市照顧弱勢學生，開學前的安心餐券已印製完畢，各校今天中午能到陽明大樓領取，再發給學生。彰化縣國中、小「幸福餐券」學生可在2月10日至2月11日到各校領取餐券。南投縣國中小營養午餐免費，中低收入戶學生1300多人，由於便利商店不普及，餐券由各校自行運用。

台中市98年起即率先各縣市在寒暑假、假日給低收、中低收、家庭變故、導師認定有需求四大對象，發放「安心餐券」可至超商取餐。

教育局長楊振昇說，經統計109年寒假計有21999名弱勢學生有需求，配合延長寒假追加1099萬9500元經費；高中以下「安心餐券」全數印製完畢，已通知各校明天下午可派員至豐原陽明市政大樓領取，學校再電話通知家長及學生返校。

此外，台中市社會局也和5大超商門市設有「愛心守護站」協助機制，未滿18歲的弱勢家庭兒童及少年，倘有緊急用餐需求時，24小時皆可登記領取80元以內之餐食食用，以解決緊急餐食需求問題。

彰化縣教育處長陳逸玲說，「幸福餐券」延長也延長至2月24日，縣府已緊急加印，學生2月10日至2月11日上午9時至下午4時可返校領取。

南投縣教育處副處長王淑玲說，南投的國中、小營養午餐免費，寒假期間中低收入家庭學生共1300多人，由教育處補助每人60元午餐費用，因南投的偏鄉小校多，便利商店並不普及，由學校決定如何運用。

南投縣的作法是，如果學校附近有自助餐店，就由學校購買餐券發放給學生；力行產業道路沿線部落，因為道路崎嶇難行，由學校購買食材讓學生帶回家烹煮。因這次寒假延長2個星期，除了1300名若是學生，也讓導師從寬認定家庭生活困難學生，提供學生這兩周的每日午餐。

因應寒假延長，中彰投三縣市都增加補助兩週「安心餐券」和「幸福餐券」，台中市今天起...
因應寒假延長，中彰投三縣市都增加補助兩週「安心餐券」和「幸福餐券」，台中市今天起各校可至陽明大樓領取，再發給學生。圖／台中市教育局提供
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因應寒假延長，中彰投三縣市都增加補助兩週「安心餐券」和「幸福餐券」，台中市今天起...
因應寒假延長，中彰投三縣市都增加補助兩週「安心餐券」和「幸福餐券」，台中市今天起各校可至陽明大樓領取，再發給學生。圖／台中市教育局提供
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