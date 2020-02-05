爭取脫困武肺疫情 日月潭觀光業者將成立產業區域聯盟

受到武漢肺炎造成觀光業急凍影響，日月潭各個觀光業者決定成立觀光產業區域聯盟，呼籲政府除了紓困、融資、補助等短期積極作為外，希望觀光局出面鼓勵國人前往空曠地區旅遊並補助，同時輔導原本計畫到境外旅遊的團體轉作國內旅遊，以降低觀光產業損失。

陳明賢指出，武漢肺炎疫情造成觀光旅遊業急凍，是造成目前業者經營的最大困境，但目前防疫措施周延，實在不必要因為媒體過度報導而引起國人恐慌，台灣大日月潭觀光產業發展協會並認為，政府及醫療人員此次抗疫作為嚴謹有序，將疫情控制在「無社區感染」狀況下，在國內旅遊相對安全。

但市場已明顯受到影響，不少觀光業者建議組成中部地區的區域聯盟，將於下周率先成立大日月潭觀光產業區域聯盟外，要求各觀光主管機關能因應「武漢肺炎」提出具體因應方案，立即做出國人安心、業者用心之即時有效行程，紓解目前國內旅遊市場的困境。