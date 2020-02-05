不受武肺疫情影響 紫南宮呷丁酒照計畫不延期

不懼武漢肺炎疫情的影響，竹山鎮紫南宮經請示所供奉的主神土地公婆後，宣布2月9日（農曆正月16日）如期舉辦「呷丁酒．呷平安」活動，主委莊秋安面對外界多次詢問後，代表廟方指出，呷丁酒屬於戶外活動，通風良好並不是在密閉空間，因此一方面也希望藉此撫慰民心。

紫南宮表示，今年呷丁酒活動與往年一樣，選在元宵節隔天的2月9日上午9時展開，準備的食材包括雞肉2萬台斤、米酒2000台斤，以及麵、飯、香菇、芹菜等等，初估有所有食材數量達10萬多台斤，不但準備有素食料理外，並委由台灣卜蜂公司供應檢驗合格的雞肉，當天負責料理的廚師，個個都擁有丙級或乙級的證照，讓大家吃的平安又開心。

以發財金及開運錢母著稱的紫南宮，數百年來都是供奉土地公福德正神，創建以來，由社寮地區家中添丁的婦女，因習俗準備雞酒來酬謝神明，並與左鄰右舍分享，便是「呷丁酒」的由來，被南投縣府登錄為南投縣民俗類文化資產，儼然已成台灣一大盛事，故有「北天燈、南烽炮、中丁酒」的美譽，每年湧進十萬人前來共襄盛舉。