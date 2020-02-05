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不受武肺疫情影響 紫南宮呷丁酒照計畫不延期

2020-02-05 16:58聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

不懼武漢肺炎疫情的影響，竹山鎮紫南宮經請示所供奉的主神土地公婆後，宣布2月9日（農曆正月16日）如期舉辦「呷丁酒．呷平安」活動，主委莊秋安面對外界多次詢問後，代表廟方指出，呷丁酒屬於戶外活動，通風良好並不是在密閉空間，因此一方面也希望藉此撫慰民心。

紫南宮表示，今年呷丁酒活動與往年一樣，選在元宵節隔天的2月9日上午9時展開，準備的食材包括雞肉2萬台斤、米酒2000台斤，以及麵、飯、香菇、芹菜等等，初估有所有食材數量達10萬多台斤，不但準備有素食料理外，並委由台灣卜蜂公司供應檢驗合格的雞肉，當天負責料理的廚師，個個都擁有丙級或乙級的證照，讓大家吃的平安又開心。

以發財金及開運錢母著稱的紫南宮，數百年來都是供奉土地公福德正神，創建以來，由社寮地區家中添丁的婦女，因習俗準備雞酒來酬謝神明，並與左鄰右舍分享，便是「呷丁酒」的由來，被南投縣府登錄為南投縣民俗類文化資產，儼然已成台灣一大盛事，故有「北天燈、南烽炮、中丁酒」的美譽，每年湧進十萬人前來共襄盛舉。

今年因武漢肺炎疫情，一度引發外界懷疑究竟會不會暫緩舉辦，紫南宮廟方更被多次詢問後，終於決定依照原定日程如期如地舉行，管理委員會表示，該廟係在戶外舉辦「．呷平安」活動，加上疫情發生以來，也希望人心惶惶下，在神明的加持下，穩定人心，並庇護大家平安健康，但仍提醒民眾要勤洗手、多量體溫，做好自我健康管理。

不受武肺疫情影響，紫南宮今年呷丁酒活動，選在元宵節隔天的2月9日上午9時如時展開...
不受武肺疫情影響，紫南宮今年呷丁酒活動，選在元宵節隔天的2月9日上午9時如時展開。記者黑中亮／攝影資料照
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不受武肺疫情影響，紫南宮今年呷丁酒活動，選在元宵節隔天的2月9日上午9時如時展開...
不受武肺疫情影響，紫南宮今年呷丁酒活動，選在元宵節隔天的2月9日上午9時如時展開。記者黑中亮／攝影資料照
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不受武肺疫情影響，紫南宮今年呷丁酒活動，選在元宵節隔天的2月9日上午9時如時展開...
不受武肺疫情影響，紫南宮今年呷丁酒活動，選在元宵節隔天的2月9日上午9時如時展開。記者黑中亮／攝影資料照
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不受武肺疫情影響，紫南宮今年呷丁酒活動，選在元宵節隔天的2月9日上午9時如時展開。記者黑中亮／攝影資料照
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紫南宮武漢肺炎疫情

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