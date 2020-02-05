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口罩實名制上路：移工能以健保卡買口罩嗎？

「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

南投偏鄉醫療資源少 許淑華不平信義鄉只一個口罩通路

2020-02-05 16:41聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投信義鄉第一棟的老人活動中心，經過3年多的努力，今天終於破土開工，信義鄉老人會會長胡增祥說，老人會有1000多名老人，需要更大的長照據點活動空間，好事多磨多時後，如今看到工程動土，要感謝的人太多了。

南投縣長林明溱說，這是一波三折、得來不易的案子，不但土地要變更使用，還因為這項建設需集合中央到地方資源，包括向衛生福利部社會及家庭署補助2274萬元，縣府配合編列125萬、信義鄉公所自籌727萬等，總斥資近3127餘萬元，才讓這個老人活動中心建設設在明德村動土開工。

立委許淑華、孔文吉表示，地方長輩需要更多照顧，努力讓信義長輩能有更好的活動據點和場所外，落實成為長照等老人社會福利據點，同時針對信義鄉偏鄉沒有健保藥局，只有鄉衛生所一個口罩通路，口罩供應相較市區有明顯落差，將向衛服部建議，審酌偏鄉需求，保障民眾購買口罩權益，以免資源分配不均。

胡增祥表示，爭取信義鄉老人活動中心興建，從農牧用地改為建地使用，就讓人傷腦筋，為此他請求縣長林明溱及縣府提供相關協助，也向衛福部爭取到經費，只是後來發包不順利，中央補助被收回，老人會找上立委幫忙，全案才起死回生，未來不但將成為偏鄉老人休閒活動場所，並將朝老人長照福利服務據點發展。

南投信義鄉偏鄉醫療長照資源少，上午鄉內第一棟的老人活動中心終於破土動工。記者黑中...
南投信義鄉偏鄉醫療長照資源少，上午鄉內第一棟的老人活動中心終於破土動工。記者黑中亮／攝影
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南投信義鄉偏鄉醫療長照資源少，上午鄉內第一棟的老人活動中心終於破土動工。記者黑中...
南投信義鄉偏鄉醫療長照資源少，上午鄉內第一棟的老人活動中心終於破土動工。記者黑中亮／攝影
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南投信義鄉偏鄉醫療長照資源少，上午鄉內第一棟的老人活動中心終於破土動工。記者黑中亮／攝影
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口罩長照偏鄉

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