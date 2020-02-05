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彰化縣議會議長謝典林率議員 自調漂白水示範防疫

2020-02-05 16:41聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

為因應武漢肺炎疫情，彰化縣議會議今天邀請衛生局長葉彥伯簡報疫情與相關防疫措施，議長謝典林並與多位議員一起示範如何泡製消毒水及正確使用漂白水，謝典林呼籲民眾配合「2不3要」，共同為防疫整備。

相對於很多機關員工差不多人人都是戴口罩，但縣議會今天上午的防疫示範，為宣示正確的防觀念，則幾乎沒人戴口罩，葉彥伯用圖表簡報，以深入淺出方式，向縣議員、議會員工說明彰化縣相關因應措施及疫情狀況，方便民眾掌握整體資訊。

葉彥伯說，防範武漢肺炎所謂的 「2不3要」如下：

1.大陸回臺要管理。

2.居家隔離不出去。

3.注意衛生要洗手。

4.環境消毒要遵守。

5.健康不用戴口罩

議長謝典林還穿上圍巾，套上手套，在衛生局人員協助下，示範如何泡製消毒水及正確使用漂白水消毒六步驟「穿、稀、擦、停、沖、棄」：

「穿」:穿上圍裙、戴上口罩及手套，保護雙手

「稀」:稀釋漂白水。使用市售含氯漂白水濃度約5-7％，居家環境消毒使用500ppm（10cc含氯漂白水+1公升水），攪拌均勻即可使用。

「擦」:擦拭常接觸物品。

「停」:擦拭後，靜置10分鐘;浸泡消毒的時間則建議超過30分鐘。

「沖」:用清水沖洗或擦拭剛才所清潔消毒的區域。

「棄」:丟棄時請將漂白水再用大量的水稀釋一遍（不要少於100倍）才倒入廚房汙水道或戶外水溝，比較不會汙染水源。

衛生局也呼籲民眾，避免前往人潮眾多的場所、勤洗手、並注意居家消毒，如有疑似肺炎症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫。

彰化縣議會議長謝典林（前排左3）與多位縣議員一起示範如何調配漂白水 。記者劉明岩...
彰化縣議會議長謝典林（前排左3）與多位縣議員一起示範如何調配漂白水 。記者劉明岩／攝影
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彰化縣議會議長謝典林（前排左3）與多位縣議員一起示範如何調配漂白水 。記者劉明...
彰化縣議會議長謝典林（前排左3）與多位縣議員一起示範如何調配漂白水 。記者劉明岩／攝影
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彰化縣議會議長謝典林（左1）與多位縣議員一起拿著防範武漢肺炎 「2不3要」宣導牌...
彰化縣議會議長謝典林（左1）與多位縣議員一起拿著防範武漢肺炎 「2不3要」宣導牌，並高呼口號。記者劉明岩／攝影
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彰化縣議會議長謝典林（前排左2）與多位縣議員一起示範用漂白水擦拭常接觸物品。記者...
彰化縣議會議長謝典林（前排左2）與多位縣議員一起示範用漂白水擦拭常接觸物品。記者劉明岩／攝影
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彰化縣衛生局長葉彥伯應議會邀請，前往簡報彰化縣相關因應措施及疫情狀況，方便民眾掌...
彰化縣衛生局長葉彥伯應議會邀請，前往簡報彰化縣相關因應措施及疫情狀況，方便民眾掌握整體資訊。記者劉明岩／攝影
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彰化縣議會議長謝典林（前排左3）與多位縣議員一起示範如何調配漂白水 。記者劉明...
彰化縣議會議長謝典林（前排左3）與多位縣議員一起示範如何調配漂白水 。記者劉明岩／攝影
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衛生局口罩武漢肺炎

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