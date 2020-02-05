田尾30年地標怡心園牌樓要拆了 規畫打造成大草坪

彰化田尾公路花園的怡心園公園牌樓興建30多年，是在地著名地標，周遭攤商林立，田尾鄉公所向中央申請前瞻計畫，預計有1億元預算拆除現有牌樓、表演廣場以及噴水池，將改造為大型草坪公園，鄉民感嘆不捨，也批不需要大費周章將完好的設施拆除改造，縣府及設計單位考量整題性仍依規畫拆除，今年2月10日將動工，預計1年完工。

田尾公路花園區內面積有300多公頃，是全國重要的盆景苗木生產專業區，每年都吸引各地遊客到訪，怡心園是田尾公路花園的地標，早期該區為公墓，經過禁葬、遷葬後改為公園，廣場中央的傳統牌樓紅色屋瓦，白色牆身，民國78年在前縣長黃石城任內興建成，這樣中國宮殿式風格，是早年風景區常見的牌樓產物，周邊市集攤販因應而生。

鄉長林守政說，前鄉長與縣府爭取前中央前瞻基礎建設計畫經費改善田尾，預計1億5千萬元將用來改造西邊的怡心園與東邊的百景園，怡心園將保留大樹，其餘硬體拆除打造成草坪公園，設置步道，鄰近停車場處則作為親子公園，百景園則增設展覽館，了解居民對怡心園牌樓不捨，也曾找來設計業者與居民開會說明，但顧及到園區完整性，仍須拆除大多數硬體，希望能成為新亮點，但也擔心後續維護不易。

田尾公路花園楊姓業者說，田尾因沒有吸引力落寞許久，近年縣府的發展重心移至溪洲公園，怡心園若能改造成功也樂觀其成，但擔心施工期間影響生意。田尾公路花園協會理事長李立宇說，先前協調時已對拆除牌樓持反對意見，但最終發包仍是公部門主導，覺得相當可惜。