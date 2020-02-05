迎接台灣燈會 寶可夢將現蹤台中市

迎接2020台灣燈會於8日開幕，台中市政府與知名國際手遊業者合作，6日起到9日在台中市設立燈會主題補給站，歡迎各地訓練家齊聚台中賞燈，還可捕捉心愛的寶可夢。

台灣燈會后里主展區將於8日開幕，台中市新聞局長黃國瑋表示，這次與國際知名手遊業者合作，在台中設立燈會主題補給站，會「發光發亮」的寶可夢都將現蹤，活動範圍遍及全台中市區，原本只在北美、南美及非洲的「甜甜螢」也將現身台中，訓練家千萬不要錯過。

黃國瑋指出，除了「甜甜螢」外，還有綿羊寶可夢咩利羊、閃電寶可夢落雷獸、點亮夜空的蟲屬性寶可夢電螢蟲等，另外，未知圖騰（L）、風鈴寶可夢風鈴鈴也將現身一起慶祝台灣燈會。

如今全球各地陸續傳出武漢肺炎疫情，黃國瑋說，台中正嚴密控制，無社區感染情形，提醒訓練家做好防疫措施，若有身體不適、咳嗽、發燒等情況，建議配戴口罩。由於活動預計吸引世界各地人潮，也提醒訓練家注意行的安全，不要在開車時進行遊戲，以策安全。

想要賞燈的民眾，台中市研考會主委吳皇昇表示，市府除建置官方網站提供展區資訊外，更推出燈會專屬的智慧導航APP，提供民眾全新的燈會導覽體驗。

吳皇昇指出，配合2月8日后里主展區開展，台灣燈會導航APP將在6日至23日舉辦「天天抽好禮，週週送手機」抽獎活動，歡迎各地民眾下載台灣燈會導航APP，一起抽大獎、逛燈會。