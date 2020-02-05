彰化縣市喬不攏！台中捷運綠線延伸彰化路線協調破裂

台中捷運綠線延伸彰化案，彰化縣政府堅持依原規劃路線，但彰化市公所力主再延伸到東區，縣府與市公所今天歷經兩個多小時的協調，因雙方各自堅持，協調會宣告破裂。雙方針對路線的不同意見，將呈報給交通部進一步評估，做最後決定。

依彰化縣政府提出台中捷運綠線延伸彰化規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，再越過大肚溪抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構；但在交通部去年底審查台中捷運綠線延伸彰化可行性評估報告審議時，彰化市長林世賢另提出一條往東區延伸走聖安路的路廊，交通部將全案退回，要求台中市、彰化縣政府與市公所協調，並由台中市政府再向交通部提修正案。

因彰化縣市對路線相持不下，交通部後來提出折中建議方案，台中端在榮泉路G19站之後，改以垂直斜跨烏溪進入彰化縣境，穿越國3後向南行左轉銜接彰興、金馬東路口，並在其間適當位置設G19a車站，服務彰化市東側居民，再沿金馬東路至中山路金馬路口(G20站)，並延伸至金馬站。快官、大竹、中庄也規劃由未來鹿港延伸線服務。

今天上午的協調會舉辦之前，彰化市東區發展促進會成員即到縣府廣場陳情，要求台中捷運綠線延伸到彰化市東區，以利以區段徵收方式推動東區擴都市計畫，成員並要求參加協調，但被拒絕。協調會是由工務處副處長黃俊峰主持，市公所則由主任秘書陳永軒代表，協調會從上午9點半展開，到中午12點，雙方都各持己見，在沒有交集下，協調破裂。

縣府工務處指出，如依彰化市公所提出的方案，在路廊選擇、建物拆遷、財務面新增工程經費暴增80億，工程技術等問題也無法克服，交通部折中方案也非成熟的路線。對於市公所及促進會要求重視東區發展的構想，縣府早已於整體路網規劃時將「彰南路」規劃為鹿港延伸線範圍，可以用較適合彰化運量的捷運系統，深入彰南路提供服務。

市公所主任秘書陳永軒說，市公所的立場很簡單，就是希望台中捷運延伸彰化，能帶動彰化市東區的發展，但縣政府處理時，卻缺乏橫向橫繫，只一味想讓這項工程早日完成，雙方沒有共識也沒有妥協空間，希望縣府將市公所意見呈報給交通部做具體評估。