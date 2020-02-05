合歡山降雪夾冰霰積5公分厚 部分路段限掛雪鍊

合歡山高山路段昨天入夜後降雪夾雜冰霰達5公分厚，今天仍間接性降雨夾冰霰，公路總局表示，台14甲線部分路段限加掛雪鍊通行，民眾上山前務必先確認氣候狀態，確保安全。

中央氣象局指出，昨天東北季風增強，位於南投縣仁愛鄉海拔3402公尺高的合歡山頂氣象站，今天凌晨1時起氣溫驟降，至上午9時間測得氣溫約攝氏零下3度至零下9度，但無累積雨量。

位於海拔3150公尺的松雪樓，與武嶺周邊道路，今天上午天亮後呈現一片雪白，不少前一天就上山等降雪的民眾，見到冰天雪地相當興奮，公路總局也準備鏟雪車待命。

公路總局今天表示，合歡山高山路段昨天入夜後降雪夾雜冰霰達5公分厚，今天清晨埔里工務段與太魯閣工務段巡視後，仍間接性降雨夾冰霰，考量用路人行車安全，台14甲線29K（昆陽）至37K（小風口）路段，於今天7時起限加掛雪鍊通行。

另外，公路總局埔里工務段已於29K（昆陽）與33K（合歡山遊客中心）兩端派駐保全交管，並配合結冰路段機動調整管制位置，大禹嶺端亦有太魯閣工務段派員管制，請用路人務必依現場人員指示通行。

警方提醒，武嶺至遊客中心路段因低溫、背陽，路面結冰短時間無法融化，加上路段坡陡，多數二驅車加掛雪鍊亦無法通行，非四驅車加掛雪鍊者，應避免行駛路段並改道其他替代道路，以免行進間車輛打滑或故障而造成回堵壅塞。