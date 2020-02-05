病毒式焦慮襲台　專家籲「2要3不」抗武漢肺炎

武漢肺炎疫情在中國大陸失控，甚至波及他國，我國也已有11例確診個案，人心惶惶，口罩、酒精、額溫槍等出現搶購潮，「病毒式焦慮」襲台，因恐慌、憂鬱等情緒求診者增加；對此，精神科醫師呼籲民眾，「2要3不」對抗武漢肺炎。

衛生福利部草屯療養院指出，近期院內身心組求診者明顯增加，有民眾因近期受連續感冒和流感影響，擔心疫情變化使身體虛弱的自己被傳染，過度反覆思慮又不敢出門，使其焦慮、失眠症狀加重，也有不少民眾擔憂兒女在陸工作恐被感染。

草療心身組醫師呂尚恒表示，有長輩因兒女在大陸工作，擔心孩子和兩岸疫情變化，求診時反覆提問「你看這次的疫情會不會變得很嚴重」、「防疫防得了嗎，該怎麼辦，而該個案本身有恐慌、憂鬱，因疫情心理又多一層擔憂，病情加劇。

呂表示，面對不確定、不了解、無法控制的事情，內心易會萌生更多不切實際的擔心，這些擔心雖能提高自身警戒，但若「數量過多」就可產生更多的情緒症狀，像武漢肺炎就對不少民眾產生情緒影響，造成「病毒式焦慮」在國內蔓延。

不過，「病毒式焦慮」並非無法改善，呂尚恒說，民眾可透過「2要3不」舒緩病毒式焦慮，並調適「防疫身心」，就是「要」了解正確資訊，「要」採取正確防疫保護，「不要」過度追蹤新聞、「不要」聽信假訊息，減少「不必要」的心理負擔。

此外，好好照顧自己和家人的心理和健康，心理上提升自癒力的要領，可結合「放鬆」與「正念」，並從呼吸調息和覺察身體反應做起，安排個人喜好的活動或遊戲，尋求人際關係的彼此支持，這是由靜而動、動靜皆宜的紓壓之道。