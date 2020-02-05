膝蓋半月板軟骨破裂非運動員專利 中老年人也要當心

南投縣50歲曾姓男子與60歲林姓婦人最近到南投醫院骨科求診，兩人都是長期膝蓋疼痛、腫脹及走路時膝蓋卡住的感覺，在醫師經膝關節鏡檢查，診斷為半月板內側根部斷裂，在安排由膝關節鏡修補破裂的半月板後，患者症狀獲得明顯改善。

骨科醫師陳建甫表示，運動員或打籃球等劇烈運動後常聽到半月板軟骨受傷，中老年人膝蓋疼痛則多聯想於退化性關節炎，但中老年人退化也會導致半月板磨損、破裂等問題。

陳建甫說，半月板是弦月狀軟骨組織，每邊膝蓋皆有兩個半月板，主要是功能是緩衝、避震以減緩膝關節負荷。由於半月板包覆在膝關節中，透過X光無法正確診斷半月板，需安排核磁共振檢查或經膝關節鏡檢查，才能確定其受損情況。治療多以手術為主，醫依患者個別狀況給予適合的手術治療，來修補、切除半月板，甚至安排人工關節置換術，穩定膝蓋結構。