武陵櫻花季8日起管制21天 道路易結冰要小心

武陵農場櫻花季2月8日登場，交通管制持續至2月29日，共21天，比照往年規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

櫻花季期間武陵農場實施總量管制每天進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客又分為團體票1,000人及搭乘公共運輸散客3,200人；住宿憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則在客運所提供的售票管道購買車票進場。

台7線95k牛鬥橋至台7甲線74k梨山沿線路段設置標示牌，無通行證者請勿進入武陵路，另將在台7甲線與中124線(武陵路)入口處設置檢驗點，由武陵農場實施管制。

和平警分局指出，台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）沿線設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，櫻花季期間禁止臨時停車，加強沿線交通疏導丶加強取締違規停車。

和平警分局長吳銘淵呼籲，櫻花季期間到武陵農場旅遊，應注意相關疏運措施，並多搭乘公共運具；如開車出遊，應檢查車況並將油加滿；山區道路狹窄彎曲，請開啟大燈，駕車請禮讓小心慢行，勿違規駛入來車道，以維安全；另天氣寒冷路面如有水痕亮光，可能是結冰現象，應減速通行。