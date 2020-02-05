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《愁予之歌》DVD限量發行 溫暖自閉症家庭

2020-02-05 11:10聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

「鄭愁予詩歌慈善演唱會－愁予之歌」去年3月15日在台中國家歌劇院大劇院引起社會廣大回響。東海大學、台東縣政府文化處、社團法人中興財金學費贊助出版1000片《愁予之歌》DVD，保存珍貴的文學與音樂結合的歷史文獻，盼社會大眾持續關心成人自閉症的雙老問題。

《愁予之歌》製作人林彩桂表示，鄭愁予是當代漢語詩歌最具代表性的詩人之一，也是在漢語讀者中最具知名度、廣受歡迎的台灣詩人，音樂會曲目是依照詩人鄭愁予創作年代編排，由少年純情、中年關懷社會、到晚年對人生悲憐，邀請歌手殷正洋、林文俊、小百合周月綺與NTSO台灣青年交響樂團合作演出，感動社會大眾共同支持。

《愁予之歌》DVD封面題字別出心裁，獨出巧思，由藝術家廖鴻興撰寫，四個書體獨樹一格，詩人鄭愁予極為喜歡，以「拙趣」來形容。

廖鴻興指出該字體的書寫心法：「以筆濡水醮墨書寫時，胸懷中對人生的感悟即會自然流露，尤其是滄桑感，滄桑感也隱含對生死榮枯的釋懷，也與佛門觀想有關，也與侘寂有關。」

廖鴻興說，侘寂感以紅葉飄零將盡至始寒初冬之際最濃，寒林之下笹葉之緣漸顯月芽枯白，即使是微微風颭亦作颯颯之音聲翕響，雖無斗酒，迷醉自生，如以書學而言，是除了寫帖外必溯源漢魏北齊等之碑或摩崖之書跡，心手相應，融通後寫字即易自然攄出真正內心的滋味於字裡行間。

台灣基督教門諾會表示，依據衛福部最新統計，自閉症是國內各障礙類別中，人口數增加最快的族群，隨著自閉兒逐漸長大，其照顧者也逐漸身體力衰，雙老問題是自閉家庭迫切問題，因此2012年決定興建黎明喜樂園照顧更多自閉兒，8年來積極舉辦各式活動

籌募興建經費，「鄭愁予詩歌慈善演唱會－愁予之歌」是其中之一。

《愁予之歌》製作人林彩桂表示提到，DVD影音已在今年農曆初一於民視新聞台、民視台灣台同步播出，收視率頗高，觀眾反映「意猶未盡」！限量出版1000張DVD，250張贈給財團法人台灣基督教門諾會，50張贈給社團法人台中自閉症教育協進會。

捐款社團法人台中自閉症教育協進會2000元即贈送1片，捐款資訊請聯繫社團法人台中自閉症教育協進會：（04）2472-3219蔡小姐，期盼結合藝文與公益溫暖更多自閉症家庭。

《愁予之歌》DVD封面題字別出心裁，獨出巧思，由藝術家廖鴻興（右）撰寫，四個書體...
《愁予之歌》DVD封面題字別出心裁，獨出巧思，由藝術家廖鴻興（右）撰寫，四個書體獨樹一格，詩人鄭愁予（左）極為喜歡，以「拙趣」來形容。圖／台中市自閉症協會提供
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「鄭愁予詩歌慈善演唱會－愁予之歌」去年3月15日在台中國家歌劇院大劇院引起社會廣...
「鄭愁予詩歌慈善演唱會－愁予之歌」去年3月15日在台中國家歌劇院大劇院引起社會廣大迴響。各單位贊助出版1000片《愁予之歌》DVD，保存珍貴的文學與音樂結合的歷史文獻，捐款社團法人台中自閉症教育協進會2000元即贈送1片。圖／台中自閉症協會提供
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