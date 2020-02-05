武漢肺炎防疫 中市調配額溫槍供學校使用

因應武漢肺炎防疫，台中市教育局調查學校額溫槍的存量、需求，統一採購供學校使用，開學後學生進到校園量體溫，並加強宣導勤洗手衛生習慣。

武漢肺炎來襲，教育部日前宣布高中以下各級學校延至2月25日開學，台中市共有370多所高中小學（含公私立）。台中市教育局了解各校防疫物資整備情形，今天將討論每校額溫槍的配置方式，依據學校班級數計算各校所需的額溫槍數量，統一採購供學校使用，開學後學生進到校園落實量體溫。

教育局指出，教室內外環境消毒所需用品，建議各校以含氯的漂白水10c.c.加入1公升清水中進行稀釋，即可作為一般環境、物品消毒使用；加強宣導師生勤洗手的觀念，無須以乾洗手、酒精用品，取代原本已養成的勤洗手良好衛生習慣。

日前中央流行疫情指揮中心統一調度分配口罩，已配發1504盒兒童口罩，教育局指出，已經發送給開學的私立幼兒園，口罩屬於防疫物資備而不用，若孩童出現呼吸道不適症狀提供使用，第2批預計發送給還未開學的公立幼兒園儲備。

教育局表示，目前已要求高中以下學校，開學前寒輔、社團及營隊等活動一律停止辦理。2月11日至2月24日延長寒假期間，教育局持續提供弱勢學生安心午餐券，照顧弱勢學生，同時也籲請中央停課範圍應納入私幼，聽見第一線學校及家長心聲。