故宮國寶遊彰化 吃完爌肉換玉鴨及荔枝上菜

國立故宮博物院人氣國寶「肉形石」春節期間在彰化縣立美術館展出，短短11天超過萬人參觀，「肉形石」功成身退後，2月5日到3月1日將由同是故宮珍藏的「黃玉鴨」、「白玉錦荔枝」兩件文物接力登場，彰化縣文化局表示，即日起，展覽期間參觀人數每逢千人，文化局將會致贈紀念抱枕一顆，逢萬人即致贈展覽紀念品一份。

這項由故宮博物院與彰化縣文化局合辦的「故宮國寶遊彰化－故宮文物及新媒體藝術展」，「肉形石」與彰化縣養豬業與爌肉飯連結，成功行銷後，因「黃玉鴨」、「白玉錦荔枝」也同樣結合彰化養鴨業、苦瓜栽培的介紹。

彰化縣長王惠美說，彰化養鴨的產量占全台灣五分之一，一年約有16億5千萬元的產值，而白玉錦荔枝的錦荔枝就是苦瓜雅名，彰化縣的苦瓜種植面積達215公頃，排名全國第二大，僅次於屏東，農業產值非常大，利用展覽與產業結合，讓更多鄉親除了認識故宮國寶，也能了解彰化農業產業。

黃玉鴨正式名稱為玉鴨，是由黃色閃玉雕琢而成，為宋元年間的作品，呈現自北宋以來，玉器以雁鴨為造型、紋飾的時代風格，雖然琢碾手法簡單，但因為掌握了鴨子翹尾豐臀的體態特徵，使得作品既可愛又生動活潑，富有大自然輕鬆閒適的趣味。

而另一件展品「白玉錦荔枝」的「錦荔枝」是苦瓜的雅稱，原被收藏在清朝時期的乾清宮內，玉質溫潤白淨，雕連蒂苦瓜三顆，栩栩如生，是盛清玉器發展高峰的代表作品，在2014年獲文化部指定為重要古物。

故宮器物處策展人、蔡慶良博士指出，黃玉鴨代表宋代時期的文人品味，玉器到宋代時期更加人文化且具有詩意，這件黃玉鴨令人想到北宋大文豪蘇東坡的詩句「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。」充滿美感，希望大家透過欣賞玉鴨漸漸認識北宋時期文人的生活品味。

而白玉錦荔枝則是典型清宮皇室的品味，因為乾隆時期才有能力從新疆取得非常大塊且潔淨的和田玉礦，白玉錦荔枝玉質溫潤白淨，是非常難得的器物，錦荔枝也稱為苦瓜或癲瓜，名稱相輔相成，突顯出清代文人的命名方式，足以代表中華文化傳統的中庸之道。