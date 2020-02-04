防疫應變 中市教育局挨批「慢N拍」

台中市教師會呼籲教育局，應統一採購防疫物資分配給學校；教育局說目前已在調查各校需求量。圖／台中市教師會提供 分享 facebook

武漢肺炎疫情各校延後開學，台中市教師會指出，台南市已依據學校規模，統一採購防疫物資。台中市教育局似乎反應慢半拍，強調各校酒精、耳溫槍都有存量，已在調查各校欠缺的數量。教師會理事長洪維彬指出，「有觀察到台中市教育局不敢擔責任，都要各校決定，決策能力慢。」

洪維彬指出，台中從國中寒輔停課拖3天就看得出來「反應慢Ｎ拍」，高雄、嘉義、雲林都由教育局統一宣布國中停止寒輔，台中要各校自己判斷，好幾所學校看到「苗頭不對」才加入停課行列。

台中市教育局表示，已著手調查若學校防疫物資不足，會協助開學前完成物資整備，目前初估各校約10班需一支體溫計、儲備4公升酒精；目前台中各校防疫物資都有一定存量，並沒有學校完全沒有酒精，今天中午前請各校填報需求，也會告知去哪裡採購。

民進黨議員黃守達也觀察，教育局防疫很不積極，從停課、防疫物資都未上緊發條，已有私幼反映買不到口罩或酒精，和教育局反映接到「發文要求改善」，現在是防疫期間，不該什麼都靠一紙公文，建議開學前要把大家找來開會，了解第一線防疫狀況？國民黨議員黃健豪也說，教育局統一先採購再配發是最好的作法，應扮演「學校大家長」角色，不是讓各校陷入空轉、空忙。