台中隔離所外警方維安戒備 民眾：有大官要來？

武漢台商搭包機抵達台灣，其中69人安置在台中隔離所，該隔離所設置在中央單位宿舍區內，距外圍的2個出入口步行約20分鐘，外圍的2個出入口各有1名戴口罩以每二小時換哨24小時駐守，另有保全員管控人員與車輛進出，該單位還有人員上班、上課，附近工廠也都開工，都不知情，一名進出大門口的員工表示，可能有大官來視察，不然門口怎麼會站警察？

據了解，中部武漢台商安置區設置在某中央單位的宿舍區內，除了該單位的大門口設有警察維安戒備，宿舍區搖身變為隔離所，另設有員警鎮守，為獨立的社區，宿舍內有4棟建築物共設有323個房間。

該宿舍區內除了提供床鋪與桌子基本房間配備，內部還提供二間餐廳供應三餐、小型雜貨店、投幣飲料與泡麵零食機，還有公共衛浴、洗烘衣機跟曬衣場，生活機能完善，足以讓防疫人員順利操作既有設備提供安置者三餐與換洗衣物等日常生活所需。

台中隔離所在的單位附近僅有工廠，沒有住家，單位內有員工上班、學員上課，也都與台中隔離所共用最最外圍的大門口、側門進出，員工、學員都如常進出、叫便當，近中午也有人叫外送，親自到大門口領餐，附近工廠人員也不清楚裡頭有隔離所，附近超商在今天中午人潮爆滿，座位都滿座，還有人只得站著等，看不出異常。