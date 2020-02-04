搶口罩！台中長照員工1天1片 市府：中央4天給1天量

武漢肺炎疫情延燒，台中市有長照機構、安養心中心員工因政府徵用口罩沒有發放，只能一天用一片口罩，並集體向中央反映。台中市衛生局長曾梓展說，台中市衛生局估算台中市醫療等防疫人員1天需求量為20萬片1千片，但衛福部4天只給21萬1千片，量不夠，各單位都缺，以醫療單位優先，再依比例打折扣原則，長照機構需求為1天2萬多片，今天下午3時，撥出7000多片。

台中市衛生局長曾梓展說明，政府從上個月31日，釋出每天140萬片給醫療及公務防疫人員，由各縣市由衛生局統計一天用量，再由衛福部配發。台中市衛生局統計，台中市68家醫院、3000多家診所，以及各局處、長照等公務防疫人員一天需求為20萬片1千片，其中醫院、診所第一線執業醫療人員最多，約占一半，優先配發。

台中市有長照機構業者表示，其他縣市如南投、新北的長照業者，政府的口罩都已核撥下來，但台中市業者至今還沒有配發，用的是七天的緊急存量，現在員工一天一片，公出居家服務再多加一片，住民只有發燒才配戴，也管控家屬探視時段、地點，限制在大廳等空氣流通處探視，不能上各樓層。

曾梓展說明，衛福部在本月1日核發11.8萬片口罩，台中市衛生局以醫療優先，90%撥給醫療人員使用，衛福部在昨天再配發9.3萬片，合計四天共核撥21.1萬片，各單位依比例打折扣給，至於衛福部何時還會再核發下來、是否會如預估量下來還不能確定。