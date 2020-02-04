16名國軍進駐彰化口罩工廠 跟著排班、上料、包裝

中國武漢肺炎疫情讓台灣陷入「口罩荒」引發民怨，行政院長蘇貞昌宣布擴大口罩生產線，國防部派官兵到工廠協助生產，彰化田中華新醫材集團昨天已有5名軍官到廠內協調，了解產線運作及分派工作，今天派了16名國軍進駐幫忙產線生產口罩，

華新醫材集團為全台第3大口罩工廠，目前加緊趕工生產，一天預計可產30萬個口罩，業者指出，一般生產機台需要兩人，現在加班每台機台都僅有一人操作，16名國軍進駐主要協助補上員工輪休，和晚班的人力缺口，與同仁一樣分為兩班制，從上午7點到晚上12點，以上料、初步品檢、包裝等非技術工作為主，較嚴格專業的作業仍是同仁負責，預計每天產量可增加1成。 彰化華新口罩工廠今天有國軍進駐協助生產。記者林敬家／攝影 分享 facebook 彰化華新口罩工廠今天有16名國軍進駐協助生產。記者林敬家／攝影 分享 facebook