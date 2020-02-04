田尾花卉產銷班團結產銷 創造3億元年產值

彰化田尾農會花卉產銷班第19班全班27名成員栽培27公頃花田，採取資材共購、產品共選，團結力量每年創造3億元產值，獲得全國十大績優農業產銷班肯定；永靖鄉青農簡江翰種稻3年也得到縣內台灣稻米達人鄉鎮賽「頭等獎」，彰化縣政府彰化縣政府今天表揚。

彰化縣政府今天在溪州公園舉辦慶祝農民節表揚大會，田尾鄉農會花卉產銷班第19班在全國302個產銷班脫穎而出，班員種植包括菊花、初雪草、康乃馨、多肉植物等，雖都是花卉，但種植技術和目標市場各不同，就像是田尾花卉產業的縮影。

副班長巫永發說，班員認同改善傳統作業習慣，讓菊花育成率可提高6成，花卉產業所需的資材共同採購，可減少成本，班員也共用中耕機、噴霧機等達到省工也降低成本，讓農民能團體作戰。

產銷班第19班的特色也包括「共同選別」，班員採收花卉後送到集貨場統一分級，再送到包裝場包裝一起出貨，可穩定供貨品質，與承銷商建立互信，保障基本價格，售價也平均拍賣價高，也因此班員每人、每公頃平均產值超過千萬元，創造經營績效。

彰化縣也舉辦台灣稻米達人鄉鎮賽，28歲青農簡江翰種植半公頃稻作，採取友善耕作，種出高品質好米，獲得好米組頭等獎，簡江翰在台北長大，大學念文化地理系，因曾上過土壤學，在課堂中了解台灣農業老化嚴重，畢業後有計畫地參加農委會辦的「農民學院」課程，實習半年後，回到永靖將爺爺原本種植花卉的園區改種稻米。