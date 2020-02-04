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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

防武漢肺炎 南投幼兒園開學兒童口罩已備妥發放

2020-02-04 18:15聯合報 記者江良誠／南投即時報導

嚴重特殊傳染性肺炎持續延燒，為保障學童健康，南投教育處長陸正威4日至南投市平和國小視察幼兒園防疫，陸正威說，教育部已配送兒童口罩，第1階段發放對象為已經開學的私立幼兒園，於3日完成領取，第2階段發放對象為公立幼兒園，確保幼兒健康。

陸正威說，縣府教育處已盤點各校亟需防疫物資向中央申請調度，全縣中小學與幼兒園成立防疫小組，務必在開學前完成校園環境清潔及消毒，開學後加強宣導勤洗手，入校自主性體溫量測，落實疫情通報機制，徹底維護師生健康。

針對家長憂心，教育處也要求幼兒園掌握寒假期間教職員工及幼生放假期間大陸旅遊史及接觸史，造冊列管追蹤。若有中港澳入境之學生及教職員工，應於入境後起14日內在家休息，避免到校上課上班。

私立幼兒園與政府機關上班日一樣1月30日開始上課，非營利幼兒園2月3日開園，公立幼兒園及國中小學延至2月25日開學。各級學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心為學生密集且容易發生呼吸道傳染病群聚感染之場所，縣府教育處已提供明確的防疫守則，包含勤洗手、自主量體溫、每日清潔消毒工作，需要時配戴口罩及生病在家休息，加強校園師生衛生與健康自主管理宣導，務求校園防疫滴水不漏。

縣議員賴燕雪也前往關心，並學童一同學習正確洗手7步驟「內外夾弓大立腕」及配帶口罩方式，陸正威也呼籲縣民平日勤洗手，做好個人衛生管理，度過這次疫情。

南投縣幼兒園開學已備妥兒童口罩，同時教導小朋友正確的洗手方式。圖／南投縣政府提供
南投縣幼兒園開學已備妥兒童口罩，同時教導小朋友正確的洗手方式。圖／南投縣政府提供
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南投縣幼兒園開學已備妥兒童口罩，同時教導小朋友正確的洗手方式。圖／南投縣政府提供
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幼兒園口罩疫情

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