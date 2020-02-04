台灣燈會乘車接駁 市府規劃4部曲防疫

2020台灣燈會8日登場，因應武漢肺炎防疫，台中市政府要求接駁車業者4部曲防疫，並規劃南、北轉運站載運民眾前往主展區，發放有色手環提供民眾乘車資訊。

因應武漢肺炎防疫，台中市交通局要求接駁車業者在燈會期間進行服務人員的健康管理，車輛、候車設施的消毒工作，駕駛戴口罩、出車前量額溫、車輛場站備清潔液，收班後消毒車廂等防疫4部曲。

台中市交通局長葉昭甫今天表示，主展區接駁車路線，加強要求各接駁站張貼防疫資訊，提供乾洗手液、額溫槍，增設關懷帳篷，若現場有身體不適的旅客，服務人員將引導至關懷帳篷內休息，宣導配戴口罩，由進駐燈會展區的醫療團隊給予關懷協助。

葉昭甫指出，台灣燈會主展區規劃3處燈會專用停車場，包含神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場，市區也規劃秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿火車站及北水湳停車場等5處，共1萬1136個汽車停車格。

「停車場旁就是接駁站」葉昭甫表示，民眾停車後可直接轉乘接駁車至展區，配合燈區配置，規劃南、北2處轉運站，共8條接駁車路線。

北轉運站位於后里火車站旁，鄰近后里森林園區，有秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿火車站及北水湳停車場等5條接駁路線。

南轉運站則在后里馬場園區旁，從神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場等3條接駁。在南轉運站旁規劃8000格機車停車場，方便騎乘機車的朋友停放。

葉昭甫說，為方便民眾夜間辨識接駁路線，8條接駁車路線起站都會發放乘車手環，粉紅色手環代表乘車位置在南轉運站、紫色手環代表北轉運站，手環都會標示乘車路線及站名，指引回程搭車路線。