台灣燈會花舞館360度光雕秀 進場需全程戴口罩

2020台灣燈會將於8日登場，台中市政府邀請新加坡金氏紀錄光雕投影團隊在花舞館打造「環•台中光影燈區」，360度投影環景效果與大型裝置藝術「生命之樹」輝映，效果十足。

因花舞館燈區位處密閉空間，因應武漢肺炎疫情及觀賞品質，燈區禁止飲食，入館全程配戴口罩，市府也將派員在入口處以酒精為民眾消毒。

台中市新聞局邀請新加坡金氏紀錄光雕投影團隊Hexogon Solution（賀喜娛樂有限公司）在花舞館打造「環•台中光影燈區」，今天舉辦搶先看記者會。

新聞局長黃國瑋表示，近30台高流明度的投影機，投射出9公尺高的巨幅無邊界聲光投影，面積將近1000平方公尺。主題場景設計「環台中四部曲」，包括「山櫻花之森」、「綺福光廊」、「記憶山海屯城」、「璀璨台中」，呈現台中歷史、人文、環境變遷，讓民眾身歷其境。

除了光雕投影特別加入雷射、香氛、裝置藝術等複合媒材，並以「大型投影」、「互動科技」、「聲光效果」，呈現台中的人文特色，視覺嗅覺雙重滿足，營造豐富的視覺饗宴。

幕後負責操刀的賀喜娛樂創意總監黃清毅指出，最大的挑戰即是如何將「光」與「美」的視覺化整合，加上大面積投影配置的3D模擬、折射計算上都相當耗時，讓團隊費盡心思。

為增加光影燈區互動趣味性，團隊也在入口處設置「極光秘境」，藉由奇幻的雷射點點星光，預告即將展開一段奇幻旅程；出口前的「幽靜空間」，則藉由雷射線條營造出的奇幻空間感，彷彿被光之窗簾圍繞般，達到放鬆身心的效果。