疫情不影響燈會 盧秀燕：照常舉辦

台灣燈會主展區陸續開燈，盧秀燕宣示燈會照常舉辦，民眾依自己考量，歡喜看燈就好。（photo by 台中市新聞局） 分享 facebook

「防疫不忘賞燈！」。台中市長盧秀燕4日主持市政會議，針對即將於8日開幕的主燈區，表示要除了要做好防疫外，燈會也將按時開幕。屆時總統蔡英文將親自到場，且每日都有奧運級團體表演高空焰火走鋼索，鋼索表演下將是歷來規模最大的燈會展區，勢必精彩萬分。

前一天晚上為安置武漢回國台商而主持防疫會議的盧秀燕，因而缺席動物嘉年華的啟動儀式。清晨武漢台商車隊進入台中轄區時，尚親自前往視察因應措施。盧秀燕說，中央防疫指揮中心安排部分武漢台商至台中安置隔離，可能會引起部分市民不安，但相信中央選擇地點有通盤考量；這些台商都是同胞，盼與家人們早日團聚。

「台中市疫情平靜緩和，」至今尚無市民感染武漢肺炎，也無社區感染；盧秀燕在市政會議上指出，台灣燈會將按時舉辦。這場燈會是歷來規模最大的台灣燈會。副展區位於台中市文心路、向上路的文心森林公園，已於去年12月開展，據統計，已有3百萬人次參觀；8日主展區開幕時，總統會親自到場。

主展區位於后里區台中國際花博場址，燈區分設於原后里馬場與森林園區，除了馬場展區有一室內密閉式的花舞館，規定所有工作同仁及進出場館的遊客需戴口罩外，戶外展場遊客皆不需要強制戴口罩；戶外只有工作同仁及攤商因長時期要服務遊客才需戴口罩。

盧秀燕表示，由於仍處防疫階段，市府將採取順勢而為的方式開辦燈會，民眾有疑慮者也不勉強前來參觀。另外，台中市交通局針對轉運參觀燈會的接駁站，也會進行接駁防疫措施。

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