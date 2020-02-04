再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

台中捷運綠線是否依原規畫案或延伸彰化市東區，引發彰化縣政府與彰化市公所相互叫陣，再加上交通部提出折中意見，目前至少有3方案，明天將由縣府與市公所先行協調，不過，彰化市東區發展促進會今天也提出中捷延伸東區的路線，要求加入對話。

依彰化縣政府提出台中捷運綠線延伸彰化案，是從台中端即自G17站後沿台鐵縱貫線向西延伸，行經成功嶺營區門口附近設置G18站，後左轉榮泉路設置G19站，再越過大肚溪抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構；但在交通部去年底審查台中捷運綠線延伸彰化可行性評估報告審議時，彰化市長林世賢另提出一條往東區延伸走聖安路的路廊，交通部將全案退回，要求台中市、彰化縣政府與市公所再協調。

不過，在這次大選前，交通部提出折中建議方案，台中端在榮泉路G19站為止仍維持原路線方案，改以垂直斜跨烏溪進入彰化縣境，穿越國3後向南行左轉銜接彰興、金馬東路口，並在其間適當位置設G19a車站，服務彰化市東側居民，再沿金馬東路至中山路金馬路口(G20站)，並延伸至金馬站。快官、大竹、中庄也規畫由未來鹿港延伸線服務。

彰化市東區發展促進會副總召集人張育彬說，彰化市東區擴大都市計畫歷經20年無法推動，即因沒有重大建設引進，無法辦理區段徵收，如果台中捷運綠線能延伸到彰化市東區，即可以區段徵收方式辦理東區擴大都市計畫。

彰化市東區發展促進會今天在彰化市萬安社區宣示全力推動台中捷運綠線應延伸到彰化市東區的決心，促進召集人王世忠、縣議員吳韋達、市民代表林榮堯、吳淑婉都到場力挺，由於縣府明天將與市公所針對路線進一步協調，促進會都會到場表達意見。

依彰化市東區發展促進會提案的路線，比彰化市長林世賢所提案路線方案還往東移，快接近快官交流道，分別在彰興路設快官站，再往折向西設大竹路、中庄站及金馬站。不過， 張育彬說，這只是概略的路線，實際還得由專家決定。