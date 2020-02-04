台中大智路8月可望完工 東豐快拚111年復工

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兩度開工、提供的台中東豐快速道路，市府重新推動送二階環評，希望在今年底或明年初完成，全案力拚111年復工，在115年完工。市區大智路打通工程，市府已與地主協議取得用地，最快3月拆除大智慧大樓，今年8月就能完工。

台中市建設局今在市政會議上，專案報告台中市重大建設，建設局長陳大田說，水湳園區的國際會展中心、綠美圖已陸續開工，跨越環中路的科湳愛琴橋也已完工通車，成為台中新地標。

山城民眾最關切的東豐快速道路，這條道路二度開工、停工，去年初環評被撤銷，市府重新推動，主線採取公老坪隧道案，降低徵收、拆遷影響範圍，盼早日完成山城要道。

陳大田說，東豐快二階環評的範疇界定已在去年9月完成，若進度順利今年底或明年初完成，全案可在111年開工，115年完工通車；東豐快串聯東勢、石岡、峯原，與國道四號豐潭段銜接，全長約9公里。

建設局表示，攸關台中車站前後站的大智路打通工程，市府去年底與地主協調取得用地後，目前正在申請拆除執照與送審交維計畫，最快在3月開始拆除大智慧大樓，大智路可望在8月打通完成。

陳大田說，市區市政路第一期延伸工程，從工業區一路到安和路段長約800公尺，預計明年取得用地並動工，113年完工；第二期從安和路跨越筏子溪到環中路段，預計111年動工，113年底完工。