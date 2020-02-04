親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎疫情不止 比利時檢測出首宗確診病例

柯文哲乾坤大挪移 全然置換加害者與被害人間關係

台中大智路8月可望完工 東豐快拚111年復工

2020-02-04 16:28聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

兩度開工、提供的台中東豐快速道路，市府重新推動送二階環評，希望在今年底或明年初完成，全案力拚111年復工，在115年完工。市區大智路打通工程，市府已與地主協議取得用地，最快3月拆除大智慧大樓，今年8月就能完工。

台中市建設局今在市政會議上，專案報告台中市重大建設，建設局長陳大田說，水湳園區的國際會展中心、綠美圖已陸續開工，跨越環中路的科湳愛琴橋也已完工通車，成為台中新地標。

山城民眾最關切的東豐快速道路，這條道路二度開工、停工，去年初環評被撤銷，市府重新推動，主線採取公老坪隧道案，降低徵收、拆遷影響範圍，盼早日完成山城要道。

陳大田說，東豐快二階環評的範疇界定已在去年9月完成，若進度順利今年底或明年初完成，全案可在111年開工，115年完工通車；東豐快串聯東勢、石岡、峯原，與國道四號豐潭段銜接，全長約9公里。

建設局表示，攸關台中車站前後站的大智路打通工程，市府去年底與地主協調取得用地後，目前正在申請拆除執照與送審交維計畫，最快在3月開始拆除大智慧大樓，大智路可望在8月打通完成。

陳大田說，市區市政路第一期延伸工程，從工業區一路到安和路段長約800公尺，預計明年取得用地並動工，113年完工；第二期從安和路跨越筏子溪到環中路段，預計111年動工，113年底完工。

建設局表示，市政路延伸工程總用地費33億元，由市府編預算支應，工程經費27.27億元，中央、地方合資興建，未來完工後，台中再添1條東西向道路，可望紓解台灣大道車流。

東豐快速道路二度開工、停工，市府重新推動，今年底、明年初可望完成二階環評，全案預...
東豐快速道路二度開工、停工，市府重新推動，今年底、明年初可望完成二階環評，全案預計115年完工。圖／台中市新聞局提供
分享

環評台中市國道

延伸閱讀

台中神岡筱雲山莊旁大豐路四段拓寬 4日起封閉...

台中科湳愛琴橋通車 新地標可望縮短20分鐘車...

中市14期重劃區 完成最後拼圖

台中永春南路打通 賞藍色公路夜景更方便

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

田中製藥廠免費發千瓶酒精 民眾大排長龍

2020-02-04 16:58

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

2020-02-04 16:47

台灣燈會花舞館360度光雕秀 進場需全程戴口罩

2020-02-04 17:25

南投藥局沒口罩可賣 信義鹿谷偏鄉由衛生所接手

2020-02-04 17:09

教師會憂學校防疫物資不足 籲台中市教育局統一採購

2020-02-04 16:36

鯨魚花燈是保特瓶所製 台灣燈會慈濟用資源回收物再造

2020-02-04 14:22

歌劇院提前1小時驗票、量體溫 科博館部分科教活動延期

2020-02-04 13:43

銀髮族溪頭踏青要小心！ 去年受創傷救護人數創新高

2020-02-04 13:12

熱門文章

威！不輸重慶銅梁火龍 本土火舞團驚豔南投燈會

2020-02-03 22:37

影／搭車可見台灣海峽、光雕美景 淡海輕軌藍海線年底通車

2020-02-03 18:02

淡水台2乙人行車道翻新 輕鬆串連各大景點不中斷

2020-02-03 18:40

口罩來了！竹縣今發放1.8萬個給轄內私幼 供緊急使用

2020-02-03 19:26

台東南迴櫻花、木棉盛開 疫情讓賞花人潮大減

2020-02-04 09:44

防疫酒精也成搶手貨 菸酒公司台東門市：明每人限1瓶

2020-02-03 19:36

阿里山鄉超商少買不到口罩 鄉長：衛生所有提供

2020-02-03 19:50

國父紀念館圍牆不拆了 國館：周邊居民支持

2020-02-04 15:45

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top