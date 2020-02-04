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台灣燈會防疫 盧秀燕：戶外展區不強制遊客戴口罩

2020-02-04 16:24中央社 台中4日電

2020台灣燈會將於8日開幕，因應武漢肺炎疫情，台中市長盧秀燕今天表示，台灣燈會絕大多數是戶外展場，只有室內的花舞館需要戴口罩，戶外展區一般遊客不強制戴口罩。

由於武漢肺炎在中國持續延燒，也波及全球，對於2020台灣燈會主燈區后里花博園區將於8日到23日展出，盧秀燕今天在市政會議中表示，會做好防疫措施。

盧秀燕表示，台灣燈會文心森林園區副燈區去年底開幕後，成效良好，已吸引超過300萬人次參觀，8日將開幕的后里主燈區，是有史以來最大規模的燈區，總統蔡英文將出席開幕式。

燈會開幕碰到武漢肺炎疫情，盧秀燕指出，到目前為止，台中的疫情平靜、緩和，沒有市民得到武漢肺炎，也沒有社區感染，但為讓大家安心，市府不只全力配合中央政策，也會做好嚴密的防護措施。

盧秀燕說，台灣燈會后里展區絕大多數是戶外展場，唯一的室內展館是花舞館，除工作人員需要戴口罩，進入的民眾也要戴口罩；至於戶外展場，為了讓民眾安心，攤商、工作人員、志工與廠商等人須配戴口罩，一般遊客則不強制要配戴口罩。

此外，有關台中市政府辦公大樓的防疫措施，市府秘書處表示，除要求第一線接觸洽公民眾的服務人員應配戴口罩及進行辦公環境定期消毒外，也會依據中央流行疫情指揮中心發布的訊息，適度調整辦公場域的防疫管制措施，並於市政大樓各出入口及電梯旁設置感應式乾洗手液，也派員在入口處為民眾量測體溫，將持續全力防堵疫情。

台灣燈會武漢肺炎口罩

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