鯨魚花燈是保特瓶所製 台灣燈會慈濟用資源回收物再造

台灣燈會主展區本月8日登場，慈濟基金會在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位。以「環保」為主題，運用回收物寶特瓶、光碟片、塑膠湯匙等，搭配在地慈濟志工的藍染、竹藝、彩繪等手藝，設計成一個個裝置藝術燈區，漂亮的鯨魚，全是寶特瓶所製，參觀者嘖嘖稱奇。

慈濟台中分會應台中市政府邀請，在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位，響應市府空氣環保、永續台中等政策，慈濟燈區以「延續與地球共生息、大愛環保」為主題，以原本被廢棄的回收物製成一個個璀璨亮麗的裝置藝術，展現永續地球的理念。

主燈上層是旋轉地球，以回收的寶特瓶拼裝；中層旋轉飛天是台中大甲慈濟志工以植物染藍染成佛教的「飛天」，和靜思語好話呈現大地皆有法；底層以蓮花池展現水孕育著萬物生命。主燈上的蓮花燈以回收光碟片、塑膠湯匙、回收燈芯貼粘成皎潔蓮花燈，盞盞蓮花綻放，主燈周圍的竹子生氣蓬勃，「竹」用閩南語發音同「德」，象徵以「竹」顯「德」。

另一展館的寶特瓶牆用3千支回收的寶特瓶，貼上「知福、惜福、再造福」的靜思語，匯集志工巧思用1191支寶特瓶堆疊成迷你版的101燈塔，對面則是鯨魚造型的燈，也是回收來的寶特瓶所拼裝。