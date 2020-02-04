歌劇院提前1小時驗票、量體溫 科博館部分科教活動延期

台中市大型藝文場館加強防疫，動態活動紛紛停辦。國立台灣美術館取消所有手作體驗活動，並改單一出入口一律量體溫；國立自然科學博物館科2月份只要超過10人已上科教活動一律延後到3月，太空劇場、立體劇場不強制戴口罩，但入場一律噴酒精，觀眾不量耳溫，怕造成恐慌。

台中國家歌劇院每日開館前，所有場館服務人員及駐店廠商皆會測量額溫，並確認配戴口罩，針對民眾易接觸範圍，每小時加強消毒清潔，始用酒精擦拭包括電梯樓層按鈕、廁所、飲水機按鈕、販賣機按鈕、樓梯手扶梯等。

歌劇院各表示，各活動空間皆有工作人員於入場前測量體溫，因應溫度測量作業時間，大劇院及中劇院開演時間前1小時開放驗票；小劇場及其他場地最晚將於開演時間前30分鐘開放驗票。

國美館取消2月22日「鼠藝登新--認識版印年畫體驗」、2月4日2月9日的台北國際書展「藝時代漫漫讀–重建臺灣藝術史主題展區」延期至109年5月7日至5月12日。