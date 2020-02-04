親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

我武漢肺炎升級！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

銀髮族溪頭踏青要小心！ 去年受創傷救護人數創新高

2020-02-04 13:12聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

海拔1000公尺的溪頭，隨著寒流氣溫低，山區溫度容易陡降變涼，每年因民眾上山未注意個人體能狀況，常常發生突發意外，台大實驗林統計溪頭去年入園數雖增加，但銀髮族受創傷需救護的人數也創新高，讓園方頻向高齡遊客發送入園須知，注意個人安全。

溪頭園區主任彭嘉文表示，森林是國人最愛來踏青的地方，隨著銀髮族的逐年增加，去年全年入園總人數達到歷史最高的219萬人次，其中65歲以上的老人占比達37%，相較前一年度又增加了約3 %，但伴隨著銀髮族入園增加，使得園區的創傷救護人數又再創新高，相較前一年度共增加了253件。

彭嘉文指出，溪頭自然教育園區內溫差變化甚大，特別提醒患有心血管疾病病史、氣喘、高血壓、糖尿病及其他病症者，應先向心臟科或胸腔科醫生諮詢，進行醫學檢查及適當用藥後再從事登山活動，更應考量當下體能狀況並選擇適當路線，尤其是陡坡路段，對於心血管風險更大，應量力而為。

此外，因寒流氣溫變化大，銀髮族雖可以藉由森林漫步，呼吸芬多精，但也很容易著涼，造成血壓升高，血管阻力增加，不利心血管健康，多起救護事件就是民眾突發不適或誘發急性心血管疾病或氣喘發作，加上森林步道潮濕，路面易生青苔，請小心行走以免滑倒受傷，呼籲民眾務必注意自身安全，以及健康管理。

隨著銀髮族的逐年增加，去年全年入園總人數達到歷史最高的219萬人次，但受創傷救護...
隨著銀髮族的逐年增加，去年全年入園總人數達到歷史最高的219萬人次，但受創傷救護人數同創新高。記者黑中亮／攝影
分享
隨著銀髮族的逐年增加，去年全年入園總人數達到歷史最高的219萬人次，但受創傷救護...
隨著銀髮族的逐年增加，去年全年入園總人數達到歷史最高的219萬人次，但受創傷救護人數同創新高。記者黑中亮／攝影
分享
隨著銀髮族的逐年增加，去年全年入園總人數達到歷史最高的219萬人次，但受創傷救護...
隨著銀髮族的逐年增加，去年全年入園總人數達到歷史最高的219萬人次，但受創傷救護人數同創新高。記者黑中亮／攝影
分享

溪頭銀髮族氣喘

延伸閱讀

擔憂武漢肺炎被隔離 救護車取消志工協助人力吃...

中央徵調口罩還沒來 中市救護車出勤用口罩尚足...

林口社宅 十戶共居共耕

雙北擬推高齡社宅 相準精華地段

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

歌劇院提前1小時驗票、量體溫 科博館部分科教活動延期

2020-02-04 13:43

鯨魚花燈是保特瓶所製 台灣燈會慈濟用資源回收物再造

2020-02-04 14:22

台灣燈會無人機展演 800台揭開序幕

2020-02-04 12:58

全台最大規模無人機表演 台灣燈會無人機夜空魔幻秀

2020-02-04 10:56

寶島炫光巡邏隊 火樹銀花上路

2020-02-04 00:13

大章魚、大腕龍… 台灣燈會動物嘉年華驚豔

2020-02-04 00:11

中捷接管18車站、路軌 綠線估年底通車

2020-02-04 00:11

蚊子館轉型 台中纖博館勇奪金館獎

2020-02-03 23:57

延後開學 中彰研議線上教學

2020-02-03 23:08

防疫停課問題多 中市教局釋疑

2020-02-03 22:46

威！不輸重慶銅梁火龍 本土火舞團驚豔南投燈會

2020-02-03 22:37

規定戴口罩學生卻輪流用？ 中市教局：一般學生不強制

2020-02-03 19:31

盧秀燕籲教部同步規定私幼停課 中市心安餐券持續供應

2020-02-03 18:28

防疫照顧假怎麼請？ 中市勞工局設諮詢專線

2020-02-03 16:55

紫南宮錢母夯到缺貨 3月贈送活動喊卡

2020-02-03 14:50

元宵看台灣燈會 麗寶樂園2月8、9日前200名送小提燈

2020-02-03 14:42

台灣燈會動物嘉年華來了 創意炫光花車陪你同樂

2020-02-03 14:33

偏鄉小校難聘專任老師 到美術館體驗美術課

2020-02-03 14:24

中市議員發送口罩 兒童口罩3000片最搶手

2020-02-03 13:48

蚊子館轉型 中市纖維博物館獲「金館獎」

2020-02-03 12:59

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

2020-02-03 16:11

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

威！不輸重慶銅梁火龍 本土火舞團驚豔南投燈會

2020-02-03 22:37

影／搭車可見台灣海峽、光雕美景 淡海輕軌藍海線年底通車

2020-02-03 18:02

淡水台2乙人行車道翻新 輕鬆串連各大景點不中斷

2020-02-03 18:40

口罩來了！竹縣今發放1.8萬個給轄內私幼 供緊急使用

2020-02-03 19:26

防疫酒精也成搶手貨 菸酒公司台東門市：明每人限1瓶

2020-02-03 19:36

阿里山鄉超商少買不到口罩 鄉長：衛生所有提供

2020-02-03 19:50

台東南迴櫻花、木棉盛開 疫情讓賞花人潮大減

2020-02-04 09:44

要注意！ 學甲警方加強取締交通違規

2020-02-03 16:48

新北府會關係緊張？ 侯友宜：不擔心

2020-02-03 16:14

影／15公尺高章魚爬滿樓 台灣燈會動物狂歡嘉年華燈驚艷

2020-02-03 18:24

新戲重現中華商場 社會學者激動想哭

2020-02-04 00:28

醫護怨1天僅2口罩 北市聯醫：非硬性規定

2020-02-03 22:22

行天宮「一定要戴口罩」 新北不強制廟宇遵守

2020-02-03 19:29

規定戴口罩學生卻輪流用？ 中市教局：一般學生不強制

2020-02-03 19:31

延後開學台中校長提疑難雜症 教育局作出四點決議

2020-02-03 19:33

盧秀燕籲教部同步規定私幼停課 中市心安餐券持續供應

2020-02-03 18:28

嘉義善心人士捐贈口罩至偏鄉 長輩嘆沒戴口罩還受歧視

2020-02-03 17:43

台南歸仁都市計畫通盤檢討 1.63公頃公共設施用地解編

2020-02-03 19:38

韓江連線成形？鄭照新：江鼓勵年輕人多到中南部

2020-02-04 11:28

影／兒童口罩買嘸家長急 鄭文燦：未規定兒童人人戴口罩

2020-02-03 17:38

服務到家！ 金門家扶送菜給受扶助「自主隔離」家庭

2020-02-03 20:01

全台最大規模無人機表演 台灣燈會無人機夜空魔幻秀

2020-02-04 10:56

中捷接管18車站、路軌 綠線估年底通車

2020-02-04 00:11

高雄大港旋轉橋 估5月啟用

2020-02-03 23:33

新北燈會照辦 台北燈節減規模 防疫大作戰

2020-02-04 00:44

嘉縣教育處憂延後開學 積極訪視易群聚感染補習班

2020-02-03 15:36

嘉市公立幼兒園 開學前防疫不停歇

2020-02-03 16:22

防範武漢肺炎 高市府送漂白水清潔社區環境

2020-02-03 16:51

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10

藍海線說明會 3月再與地方溝通

2020-02-03 23:07

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

2020-02-04 10:31

銀髮族溪頭踏青要小心！ 去年受創傷救護人數創新高

2020-02-04 13:12

武漢疫情影響民眾少出門 宜蘭各風景區遊客數全面下滑

2020-02-04 11:49

執行署不動產通訊投標明登場 新竹分署鼓勵網路投標

2020-02-03 19:29

防疫停課問題多 中市教局釋疑

2020-02-03 22:46

淡海輕軌藍海線 拚年底通車

2020-02-03 23:04

楊梅龍潭慶元宵5日登場 主燈「金錢鼠布丸」吸睛

2020-02-03 15:47

3千人宜蘭走尪馬拉松元宵節隔天照跑 口罩戴不戴？

2020-02-04 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top