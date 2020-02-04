銀髮族溪頭踏青要小心！ 去年受創傷救護人數創新高
海拔1000公尺的溪頭，隨著寒流氣溫低，山區溫度容易陡降變涼，每年因民眾上山未注意個人體能狀況，常常發生突發意外，台大實驗林統計溪頭去年入園數雖增加，但銀髮族受創傷需救護的人數也創新高，讓園方頻向高齡遊客發送入園須知，注意個人安全。
溪頭園區主任彭嘉文表示，森林是國人最愛來踏青的地方，隨著銀髮族的逐年增加，去年全年入園總人數達到歷史最高的219萬人次，其中65歲以上的老人占比達37%，相較前一年度又增加了約3 %，但伴隨著銀髮族入園增加，使得園區的創傷救護人數又再創新高，相較前一年度共增加了253件。
彭嘉文指出，溪頭自然教育園區內溫差變化甚大，特別提醒患有心血管疾病病史、氣喘、高血壓、糖尿病及其他病症者，應先向心臟科或胸腔科醫生諮詢，進行醫學檢查及適當用藥後再從事登山活動，更應考量當下體能狀況並選擇適當路線，尤其是陡坡路段，對於心血管風險更大，應量力而為。
此外，因寒流氣溫變化大，銀髮族雖可以藉由森林漫步，呼吸芬多精，但也很容易著涼，造成血壓升高，血管阻力增加，不利心血管健康，多起救護事件就是民眾突發不適或誘發急性心血管疾病或氣喘發作，加上森林步道潮濕，路面易生青苔，請小心行走以免滑倒受傷，呼籲民眾務必注意自身安全，以及健康管理。
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