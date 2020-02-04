全台最大規模無人機表演 台灣燈會無人機夜空魔幻秀

號稱全台最大規模無人機表演，將在台灣燈會夜空秀出，昨晚搶先曝光，800台無人機魔幻般表演，令人驚艷。

2020台灣燈會后里馬場主展區將於2月8日盛大開幕，現場除有炫麗精緻的燈飾造景外，在主展區西方的天空會出現耀眼奇景：由中市府邀請無人機團隊規劃「800台無人機在空中打造璀璨奪目的炫麗展演秀，以台中在地故事與人文特色編織出精彩絕倫的動畫圖騰，從開幕到閉幕每天晚上都有展演活動。

台中市觀旅局長林筱淇表示，這次燈會打破國內無人機展演架數紀錄，透過2D平面圖形構築3D圖案的變化讓成像更顯立體，並以「2020台灣燈會在台中」圖樣做開場，再轉變成專屬台中的「駿馬奔騰在馬場」、「舊山線鐵道后豐鐵馬道及「百年古蹟湖心亭」，也有台中最道地的特色小吃「珍珠奶茶」動畫及年節特色圖騰呈現於空中。

觀旅局表示，台灣燈會首創全台規模最大800台無人機展演，開閉幕日，2月8日及23日，以800台各展演1場，感恩日(2月7日)及燈會期間(2月9日-2月22日)則以500台展演1場，2月14日西洋情人節當日打造限定專屬甜蜜戀人主題的展演。