威！不輸重慶銅梁火龍 本土火舞團驚豔南投燈會

中國大陸「重慶銅梁火龍」3年多前在南投燈會一砲而紅，每年來台演出場場爆滿，堪稱「南投燈會重頭戲」，但今年因武漢肺炎疫情在陸失控，表演活動喊卡；外界一度認為南投燈會恐沒看頭，沒想到，本土團體超爭氣，精采演出驚豔全場。

南投縣政府指出，為因應銅梁火龍無法來台，改由本土的優質表演團體取代，以台灣最頂尖、曾於央視春演出的「Coming True Fire Group」即將成真火舞團、擅將傳統民間技藝和西方表演跨界結合的「特技空間」，搭配南投在地團隊演出。

而「南投燈會元宵新春特別演出」今晚則在水舞廣場展開，一開始由南投縣內佳吟舞蹈團和營北國中夜光舞龍隊和率先表演，歌舞配樂令人振奮，也炒熱現場，Comingtrue火舞團不畏低溫穿著無袖上衣，帥氣登場後更引爆全場氣氛。

火舞團成員因訓練有素，完全不畏懼熊熊火焰，甚至將火焰視為玩物，炙熱火花不斷噴綻在燈會夜空，甚至噴出10米高火柱，今年甚至以鋼絲棉創造出流星雨式火光，全場氣勢和演出不輸對岸的「重慶銅梁火龍」，令到場民眾直呼「過癮」。

此外，還有幻彩水舞秀與及無人機群飛展演秀配合打造出的全新演出節目「飛你莫鼠水空聯演」，無人機高空排列2020、NANTOU、錢鼠、愛心及燈籠等圖案，運用色彩與機動性進行水空聯演，視覺享受格外吸睛。