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武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

規定戴口罩學生卻輪流用？ 中市教局：一般學生不強制

2020-02-03 19:31聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市有指標高中校長指出，前幾天教育局要求進校須戴口罩，他發現有學生進校後把口罩丟給牆外的同學，方便入校，卻沒想到這是雙重汙染。另有家長在市長盧秀燕臉書問進校到底要不要戴口罩，教育局今天以電子公文通知各校「一般學生無須戴口罩！」

目前到進入各校必須戴口罩、量體溫，讓學校人員很擔心防疫物資不足，沒口罩學生進不了學校，但目前口罩大缺貨，陷入兩難。

有高中校長指出，校方規定親師生入校都要戴口罩，校方就發現有學生戴口罩入校後，竟把自己的口罩越牆丟給外面的同學，輪流戴同個口罩入校，反而更不符合衛生。

安親班、補習班及私幼學生入校沒有口罩無法上課，但口罩荒引起民怨，台中市教育局兩度發電子公文告知各校，一般、健康的學生入校不必強制戴口罩，全文如下：

「有鑑於昨日教育部已發出通報要求從中港澳入境的教職員生自入境隔日起14天避免到校、在家休息，另依中央流行疫情指揮中心今(31)日所召開之專家會議，專家亦建議一般學生無須戴口罩，如生病，請在家休息，爰請各校勿強制要求班級師生一律配戴口罩，惟師生倘有呼吸道症狀者，仍應請其配戴口罩，另請各校提醒各班保持班級教室、教學空間空氣流通，勿門窗緊閉。

感謝各校的配合，讓我們一起攜手度過這段防疫抗戰期 !!」

109年2月1日於高國中小校長群組再次公告如下:「各位校長好～

依據中央流行疫情指揮中心的專家指出，因目前我國尚無社區感染之風險，故一般學生無須戴口罩。

因此，請各校確實轉知校內教職員勿強制要求學生須戴口罩，並請提醒師生平時應養成良好的衛生習慣，以肥皂或酒精性乾洗手液落實勤洗手、少出入人多密閉場所，如果有呼吸道症狀或發燒請勿上學，同時積極就醫並以居家健康自主管理為原則。

感謝大家的配合與協助 !!」

不過市議員鄭功進表示，今天早上的記者會現場，教育局副局長劉火欽明確說明，針對武漢肺炎的疫情，台中並未發生群聚感染的現象，正確的防疫觀念也應同步更新。日前已主動發文聯繫各級學校、幼兒園所，只要是健康的學童，完全不需配套口罩到校，更不用去搶購兒童口罩。

但經鄭功進查證，截止今天下午五點，市府教育局針對正確的口罩使用時機，發出兩封電子公文，其中一封公文的簽收率連一成都不到，令人不免懷疑，市政府的防疫螺絲真的鬆很大。

台中市各校都要求進校園得戴口罩。記者陳秋雲／ 攝影
台中市各校都要求進校園得戴口罩。記者陳秋雲／ 攝影
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口罩教育局疫情

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