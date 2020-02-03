盧秀燕籲教部同步規定私幼停課 中市心安餐券持續供應

台中市長盧秀燕指出，全國高中以下學校開學日延後，她已請教育局通知各級學校寒假課輔及學校活動一律暫停，要持續提供安心午餐券，全力照顧弱勢學生。並行文請教育部盼重新評估，將停課範圍擴及私立幼兒園、規劃教保期程順延與收退費等配套。

盧秀燕指出，由於私立幼兒園已經開學，中央決議高中以下學校延後開學，家長們憂心有公私不同調的情況，除了行文教育部盼重新評估，再次呼籲中央將停課範圍擴大至私立幼兒園、規劃教保期程順延與收退費等配套，並支援兒童口罩、酒精等防疫物資，共同守護師生的健康與權益。