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盧秀燕籲教部同步規定私幼停課 中市心安餐券持續供應

2020-02-03 18:28聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市長盧秀燕指出，全國高中以下學校開學日延後，她已請教育局通知各級學校寒假課輔及學校活動一律暫停，要持續提供安心午餐券，全力照顧弱勢學生。並行文請教育部盼重新評估，將停課範圍擴及私立幼兒園、規劃教保期程順延與收退費等配套。　　　　　　

盧秀燕指出，由於私立幼兒園已經開學，中央決議高中以下學校延後開學，家長們憂心有公私不同調的情況，除了行文教育部盼重新評估，再次呼籲中央將停課範圍擴大至私立幼兒園、規劃教保期程順延與收退費等配套，並支援兒童口罩、酒精等防疫物資，共同守護師生的健康與權益。

盧秀燕籲教育部，私立幼兒園也停課。圖／取自市府官網
盧秀燕籲教育部，私立幼兒園也停課。圖／取自市府官網
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幼兒園教育部盧秀燕

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