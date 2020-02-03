企業防疫！要員工避與疫區人士聚會 要通報接觸史

武漢肺炎疫情延燒，中部地區有企業要求員工減少與來自中港澳人士接觸，如有接觸史得向公司主動通報，減少疫情對產能衝擊。台中市勞工局表示，但防疫重要，企業仍應遵守勞動法規，在政府規定的防疫、隔離措施外，企業若額外要求員工停止出勤，仍得支付相關薪資或補貼。

企業界緊盯疫情發展，就怕疫情影響業績與產能。台中有工廠祭出防疫規定，要求所屬員工減少與中港澳等地人士碰面，避免疫情傳染，要求若有相關的聚會或接觸，即使沒有發燒等症狀，都應向公司通報。

台中市勞工局表示，因應武漢肺炎疫情，企業依據自身的工作規則，要求員工加強防疫措施、回報相關接觸史等，屬於公司內部管理，避免影響企業營運與產能，勞工局對私人企業的防疫與內部管理，予以尊重。

不過，台中市勞工局勞動基準科長曾傳銘說，中央對於來自中港澳或有接觸史、旅遊史的民眾，有相關的強制隔離、居家隔離或主動監測等規定，除此之外，企業若額外要求員工加強防疫措施，應由企業負擔相關成本或需要。

曾傳銘說，例如現行規定確定病例的接觸者或有湖北旅遊史但無症狀者，應居家隔離14天，若公司額外要求與中港澳人士接觸的勞工不出勤上班，企業應照常支付工資，不能轉嫁要求勞工負擔。