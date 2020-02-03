防疫照顧假怎麼請？ 中市勞工局設諮詢專線

勞動部因應延後開學，訂定「防疫照顧假」勞工如有照顧12歲以下學童需求，家長其中一人得請防疫照顧假，累計最多可請假14天，雇主不得拒絕。但目前防疫與請假規定尚未完備，台中市勞工局呼籲勞動部盡快具體指明，讓勞資雙方有所依循。

台中市勞工局指出，12歲以下學童不宜獨自留於家中，勞動部特訂定「防疫照顧假」，國、高中家長如有照顧需求，仍依性別工作平等法或勞動基準法規定辦理。

台中市政府勞工局表示「防疫照顧假」是基於因應防疫的特別措施，不可歸責於勞工，所以雇主應予准假，且不能視為曠工、不能強迫請事假、不能扣全勤獎金、不能以此為由解僱，但「防疫照顧假」並非公假性質，請假期間薪資由勞資雙方協商。

台中市府勞工局呼籲勞動部儘速完備「防疫照顧假」法制程序，並具體指明「強制隔離期間」勞工請假如何適用相關規定，勞工家屬得否請「防疫照顧假」且是否需要醫院證明或地方衛生機關證明等，以利各地方政府遵循。

另根據「勞動基準法」規定，勞工的家庭成員因病或因受自主健康管理要求，需親自照顧者，勞工除可依「性別工作平等法」規定，請家庭照顧假外，也可依勞工請假規則請事假或與雇主協商排定特別休假。勞工請家庭照顧假者，其請假日數與事假合併計算，全年共計7日，父母雙方可分別依此規定請假。勞工提出請假申請時，雇主不得拒絕，且不得視為缺勤而影響全勤獎金、考績，或為其他不利處分。