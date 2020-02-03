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男子違規攀八通關迷途獲救 最高罰3000元

2020-02-03 16:44中央社 花蓮縣3日電

61歲何姓男子獨攀八通關越嶺古道，入山後迷路，家屬向警消求援。2日由直升機吊掛救出何男，花蓮縣消防局依自治條例開出舉發單，玉管處也開出告發單，最高罰新台幣3000元。

花蓮縣消防局今天表示，何男原訂2月2日隨10人登山團申請攀登八通關越嶺古道，因天候不佳團員皆放棄不上山，但何男卻提前於1月23日獨自從南投東埔入山，預計1月31日由花蓮南安瓦拉米下山。

何男入山後第5天（1月27日）迷路，家屬聯繫不上當晚就報案。警消陸空分批出動前往救援，空勤總隊2月1日將第一梯搜救人員載送至大分山屋搜索，2日第二梯搜救人員載送至大水窟山屋，預計由南北雙向夾擊搜索土葛大崩壁一帶。

第二梯人員降落前發現山屋東邊稜線（八通關古道馬沙布駐在所東邊往米亞桑溪的稜線）有一名身穿藍色上衣、頭戴黃色頭盔的男子，揮舞白旗、放狼煙及反光等求救訊號。

經家屬及相關跡證比對確認為何男無誤，後由黑鷹直升機順利吊掛至花蓮機場，何男因無受傷婉拒送醫。

何男下山後表示，1月25日下午手機有訊號跟女兒報平安，傍晚抵達托馬司駐在所，27日早上往南安方向行進，但在出發後1小時發現自己迷路，於是開始邊做記號邊找路徑。

後來選擇至山頂，並留在原地待援，等待救援期間保持身體跟帳篷乾燥，搭起內外帳加露宿袋，有穿足夠禦寒衣物，飲水靠接雨水跟喝自己的尿，並將剩下食物一餐分成三餐食用，預計可以再撐10天。

花蓮縣消防局依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」對何姓男子開出舉發單。針對入山申請程序，玉山國家公園管理處副處長林文和表示，何男更改行程，與原先入山申請內容不符，依國家公園法規定開出告發單，經其陳述意見後，將依內容處置，最高可罰3000元。

玉山國家公園登山活動管理自治條例

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