元宵看台灣燈會 麗寶樂園2月8、9日前200名送小提燈

今年台灣燈會主展區在台中后里，同在后里區的麗寶樂園推優惠，推出白天玩麗寶晚上逛燈會， 麗寶官網套票最低下殺5.8折，2月8日到9日，前200名遊客玩麗寶樂園 免費送鼠年小提燈。

台灣燈會今年在后里打造雙主場，分別在花博馬場園區和花博森林園區，有受到親子族群矚目的動物狂歡嘉年華燈區，還有導入光影科技、充滿互動性的主燈「森生守護-光之樹」。

麗寶樂園渡假區表示，歡慶燈會開幕，2月8日到9日，探索世界前200名入園、天空之夢前100搭乘者，可免費獲得台灣燈會「吉利鼠美力鼠提燈一個，日起於渡假區當日消費滿額除了可抽總獎值300萬的大獎，也可至Outlet免費兌換提燈，數量有限送完為止。