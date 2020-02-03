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元宵看台灣燈會 麗寶樂園2月8、9日前200名送小提燈

2020-02-03 14:42聯合報 記者游振昇／台中即時報導

今年台灣燈會主展區在台中后里，同在后里區的麗寶樂園推優惠，推出白天玩麗寶晚上逛燈會， 麗寶官網套票最低下殺5.8折，2月8日到9日，前200名遊客玩麗寶樂園 免費送鼠年小提燈。

台灣燈會今年在后里打造雙主場，分別在花博馬場園區和花博森林園區，有受到親子族群矚目的動物狂歡嘉年華燈區，還有導入光影科技、充滿互動性的主燈「森生守護-光之樹」。

麗寶樂園渡假區表示，歡慶燈會開幕，2月8日到9日，探索世界前200名入園、天空之夢前100搭乘者，可免費獲得台灣燈會「吉利鼠美力鼠提燈一個，日起於渡假區當日消費滿額除了可抽總獎值300萬的大獎，也可至Outlet免費兌換提燈，數量有限送完為止。

燈會期間限定 親子套票下殺5.8折，即日起麗寶官網推出燈會期間限定套票，其中「親子套票優惠，一名成人搭配一名12歲以下兒童，探索世界門票只要999(原價1450)，就能夠暢玩園內32項刺激遊樂設施，以及欣賞花車遊行、全新劇場，周末煙火秀，天空之夢摩天輪也同樣推出親子套票350(原價600)，即日起於官網購買樂園、天空之夢，或訂購福容大飯店麗寶樂園店官網專案，並於2月8日至23日入住，即贈小提燈。

今年台灣燈會主展區在台中后里，同在后里的麗寶樂園也推出優惠，還送小提燈。記者游振...
今年台灣燈會主展區在台中后里，同在后里的麗寶樂園也推出優惠，還送小提燈。記者游振昇／攝影
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今年台灣燈會主展區在台中后里，同在后里的麗寶樂園也推出優惠，還送小提燈。記者游振...
今年台灣燈會主展區在台中后里，同在后里的麗寶樂園也推出優惠，還送小提燈。記者游振昇／攝影
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台灣燈會麗寶樂園親子

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