親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎疫情嚴峻 中市藍綠陣營關心口罩供應

2020-02-03 14:25中央社 台中3日電

武漢肺炎疫情嚴峻，為防範疫情，民眾口罩需求大增，台中市議會民進黨團及國民黨團都關心口罩等防疫物資的供應，尤其台灣燈會將開幕，大批民眾群聚，市府應制定防疫機制。

武漢肺炎疫情仍在中國延燒，台灣也有確診病例，台中市議會民進黨團今天召開記者會，邀集台中市衛生局、教育局、勞工局與台中市醫師公會前來說明相關因應措施及台中市疫情狀況。

民進黨團總召陳世凱指出，近期武漢肺炎疫情持續擴大，訊息混亂導致民眾人心惶惶，台中市政府防疫不能鬆懈，二月底開始各級學校將開學，學童抵抗力相對較弱，市府需制定防疫機制。

市議員陳淑華及江肇國都說，家有幼童上幼兒園的家長近來很苦惱，除了家長接送需配戴口罩外，還要為幼兒每天準備4到5片口罩，否則就被拒絕入園，但口罩卻很難買得到，建議市府可以統一調配口罩給幼兒園。市議員李天生更建議市府動用第二預備金買口罩。

市議員邱素貞則關心補習班、安親班的防疫措施，深怕群聚感染爆發。還有市議員施志昌及王立任也關心防疫照顧假的問題，陳世凱更建議勞工局設置專線電話提供勞工諮詢使用。

台中市衛生局長曾梓展指出，市府每天召開防疫會議，也打算撥用經費買口罩給第一線防疫人員使用，但連市府也有錢買不到。而中央配發的11萬6000片口罩昨天下來，今天已轉送醫師公會給第一線人員使用，至於台灣燈會的防疫措施已進行規劃中。

台中市議會國民黨團也呼籲中央政府，口罩既然已經是中央管制物資，請中央調整政策，直接將兒童口罩送到各個安親班、私立幼兒園，不要再讓家長疲於奔命。

口罩台中市武漢肺炎

延伸閱讀

中市議員發送口罩 兒童口罩3000片最搶手

網友爆料台南某藥局高價賣口罩 藥局報警控妨害...

口罩+開學之亂 中市黨團：安親班成傳染危險場...

影／彰化佛心口罩一片2元可買2盒 民眾大排長...

相關新聞

紫南宮錢母夯到缺貨 3月贈送活動喊卡

2020-02-03 14:50

元宵看台灣燈會 麗寶樂園2月8、9日前200名送小提燈

2020-02-03 14:42

台灣燈會動物嘉年華來了 創意炫光花車陪你同樂

2020-02-03 14:33

偏鄉小校難聘專任老師 到美術館體驗美術課

2020-02-03 14:24

中市議員發送口罩 兒童口罩3000片最搶手

2020-02-03 13:48

蚊子館轉型 中市纖維博物館獲「金館獎」

2020-02-03 12:59

台灣燈會 台日聯手打造15公尺藝術燈組「觀山入林」

2020-02-03 07:37

紫南宮鼠年錢母夯到缺貨 3月兌換活動緊急喊卡

2020-02-03 07:32

防疫！RYLA營戶外辦 15國250名青少年參與

2020-02-02 23:55

埔里鯉魚潭蝶舞 運動觀光夯

2020-02-02 23:51

中彰投元宵小提燈 錢鼠娶親鼠超萌

2020-02-02 23:42

芳苑擬建火化場 自救會10日動員抗議

2020-02-02 23:38

歷經台中5縣市長規畫 筱雲山莊旁大豐路明起拓寬

2020-02-02 23:34

台灣燈會防疫 中市府嚴陣以待

2020-02-02 22:51

抗疫保平安！ 鹿港請出關老爺

2020-02-02 21:21

中市特區藝術熱 晶美術館展齊白石

2020-02-02 20:02

大梨山花季人潮湧進 和平分局加強防疫宣導

2020-02-02 15:30

RYLA青少年領袖營今照辦 但全部戴口罩

2020-02-02 15:28

台灣燈會抗武漢肺炎 備妥乾洗手、定期消毒

2020-02-02 14:45

福壽山農場山櫻盛開 富士櫻下周接棒滿園粉紅棉花樹

2020-02-02 13:33

2020台灣燈會后里8日點燈 95000個鼠年小提燈3處領得到

2020-02-02 13:10

台中神岡筱雲山莊旁大豐路四段拓寬 4日起封閉8個月

2020-02-02 11:29

影／不搶口罩 去芬園賞夜櫻轉換心情

2020-02-02 10:43

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

超心痛！阿里山咖啡樹受寒流影響 一夜變冰棒

2020-02-02 18:10

基隆「測速王」換人當 警方：別把台62線當高速公路開

2020-02-03 07:11

不受疫情影響 今年鹽水蜂炮如期登場人潮恐更多

2020-02-02 19:46

龍潭15公頃金黃魯冰花季 三水茗園搶先綻放

2020-02-02 13:25

社區藥局口罩酒精耳溫槍都缺貨 業者：沒東西賣像話嗎

2020-02-02 23:31

環狀線通車搶搭 2天10萬人次

2020-02-02 23:57

北捷板橋等3大站上下班尖峰爆量 環狀線分流

2020-02-03 00:00

紫南宮鼠年錢母夯到缺貨 3月兌換活動緊急喊卡

2020-02-03 07:32

往來虎尾與西螺重要橋梁 「吳厝橋」拓寬改建完工啟用

2020-02-03 11:43

西港慶安宮「落廟」會議 祈求武漢肺炎遠離台灣

2020-02-02 21:55

這個廚師怕熱又愛進廚房 不能吃海水產又愛分享食譜

2020-02-03 07:00

口罩難買 侯友宜：安親班不得限制兒童未戴口罩不能上課

2020-02-02 16:54

台灣燈會 台日聯手打造15公尺藝術燈組「觀山入林」

2020-02-03 07:37

武漢肺炎延燒 行天宮要求入內參拜一定要「戴口罩」

2020-02-03 12:00

花現雙北！ 北市樂活夜櫻祭 新北高灘地花海

2020-02-03 00:12

台灣學校延後開學與放暑假 宜蘭童玩節考慮延後開幕

2020-02-02 18:27

中捷公司接管捷運綠線 衝刺年底通車營運

2020-02-03 14:01

武漢肺炎延燒口罩短缺 嘉義市成立醫事平台因應

2020-02-02 19:09

單身也能拍婚紗 閨蜜婚紗照正夯

2020-02-03 08:21

南鯤鯓代天府祈安禮斗法會 祈求武漢肺炎遠離

2020-02-02 16:29

她流著農業的血 古雪雲接掌公館鄉農會

2020-02-03 14:26

綠營總召交接 侯友宜：新北只有「市民黨」

2020-02-03 14:07

影／傳承百年古香路 東山迎佛祖回駕廟會啟程

2020-02-03 08:15

不畏疫情 台南2燈節2天破15萬人

2020-02-02 23:47

多虧南迴改 大武獲夯點「9420」

2020-02-02 23:25

韓國瑜小內閣 林麗蟬任有給職顧問

2020-02-02 23:14

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

佛光山為武漢肺炎疫情祈福 2月23日舉辦法會

2020-02-02 20:49

蚊子館轉型 中市纖維博物館獲「金館獎」

2020-02-03 12:59

推路平 高雄工務局改善郊區道路

2020-02-02 23:49

影／台南永康大樓區寸土寸金 特色溜滑梯祥合公園啟用

2020-02-03 12:17

全面禁用免洗餐具 高屏3月1日實施

2020-02-02 23:42

竹市擬大修彩虹橋 月底動工

2020-02-02 23:53

東山迎佛祖回駕 白河警出動百餘警力協助

2020-02-03 13:07

離開電商公司返鄉務農 她堅持有機耕作種出健康滋味

2020-02-03 13:00

「台北捷運Go」App疏失 手機查詢卡卡

2020-02-03 00:04

寒流發威 阿里山咖啡樹葉變冰棒

2020-02-02 23:40

拒議員協調 北市違建處理委員會10日上路

2020-02-02 23:21

抗疫保平安！ 鹿港請出關老爺

2020-02-02 21:21

「花現鹿野農遊尋寶趣」饒慶鈴：歡迎來鹿野體驗農村樂

2020-02-02 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top