武漢肺炎疫情嚴峻 中市藍綠陣營關心口罩供應

武漢肺炎疫情嚴峻，為防範疫情，民眾口罩需求大增，台中市議會民進黨團及國民黨團都關心口罩等防疫物資的供應，尤其台灣燈會將開幕，大批民眾群聚，市府應制定防疫機制。

武漢肺炎疫情仍在中國延燒，台灣也有確診病例，台中市議會民進黨團今天召開記者會，邀集台中市衛生局、教育局、勞工局與台中市醫師公會前來說明相關因應措施及台中市疫情狀況。

民進黨團總召陳世凱指出，近期武漢肺炎疫情持續擴大，訊息混亂導致民眾人心惶惶，台中市政府防疫不能鬆懈，二月底開始各級學校將開學，學童抵抗力相對較弱，市府需制定防疫機制。

市議員陳淑華及江肇國都說，家有幼童上幼兒園的家長近來很苦惱，除了家長接送需配戴口罩外，還要為幼兒每天準備4到5片口罩，否則就被拒絕入園，但口罩卻很難買得到，建議市府可以統一調配口罩給幼兒園。市議員李天生更建議市府動用第二預備金買口罩。

市議員邱素貞則關心補習班、安親班的防疫措施，深怕群聚感染爆發。還有市議員施志昌及王立任也關心防疫照顧假的問題，陳世凱更建議勞工局設置專線電話提供勞工諮詢使用。

台中市衛生局長曾梓展指出，市府每天召開防疫會議，也打算撥用經費買口罩給第一線防疫人員使用，但連市府也有錢買不到。而中央配發的11萬6000片口罩昨天下來，今天已轉送醫師公會給第一線人員使用，至於台灣燈會的防疫措施已進行規劃中。

台中市議會國民黨團也呼籲中央政府，口罩既然已經是中央管制物資，請中央調整政策，直接將兒童口罩送到各個安親班、私立幼兒園，不要再讓家長疲於奔命。