蚊子館轉型 中市纖維博物館獲「金館獎」

台中市纖維工藝博物館原本是由蚊子館轉型而來，開幕營運1年後，不但創下台中文化場館參觀人次最多的紀錄，並且贏得108年台中市文化場館博物館組「金館獎」。

纖維工藝博物館主任郭敏慧說，由107年10月17日開館至去年止總計有40萬參觀人次，因此獲選108年台中市文化場館博物館組金館獎。參觀的民眾，在團體方面有全省各地學校、社區、老人會等單位，本地則有各幼兒園、學校等，另也吸引不少散客慕名前來。

而能吸引大家前往，「全國唯一」、「免費參觀」、「提供導覽」可能是重要誘因，另外並舉辦各項教學及研習活動，爭取更多朋友踏進博物館。

地方人士、市議員李天生說，台中市纖維工藝博物館前身為兒童藝術館，由於經營不善淪為蚊子館，地方抱怨不已，經林佳龍市長、盧秀燕市長二位市長的支持，開館一年後創下台中市第一座公立專業博物館、全國唯一以纖維工藝為主題的博物館，以及108年全市文化場館參觀人次第一名，他肯定博物館同仁及志工們的努力，