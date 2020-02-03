蚊子館轉型 中市纖維博物館獲「金館獎」
台中市纖維工藝博物館原本是由蚊子館轉型而來，開幕營運1年後，不但創下台中文化場館參觀人次最多的紀錄，並且贏得108年台中市文化場館博物館組「金館獎」。
纖維工藝博物館主任郭敏慧說，由107年10月17日開館至去年止總計有40萬參觀人次，因此獲選108年台中市文化場館博物館組金館獎。參觀的民眾，在團體方面有全省各地學校、社區、老人會等單位，本地則有各幼兒園、學校等，另也吸引不少散客慕名前來。
而能吸引大家前往，「全國唯一」、「免費參觀」、「提供導覽」可能是重要誘因，另外並舉辦各項教學及研習活動，爭取更多朋友踏進博物館。
地方人士、市議員李天生說，台中市纖維工藝博物館前身為兒童藝術館，由於經營不善淪為蚊子館，地方抱怨不已，經林佳龍市長、盧秀燕市長二位市長的支持，開館一年後創下台中市第一座公立專業博物館、全國唯一以纖維工藝為主題的博物館，以及108年全市文化場館參觀人次第一名，他肯定博物館同仁及志工們的努力，
他說，衣服、皮包，手飾都和纖維工藝有關，發展潛力無窮，期許纖維工藝博物館朝向展覽、典藏、研究、推廣目標邁進，成為地方文化亮點。同時，大里區公所辦公大樓即將進行重建，預計明年2月暫時搬遷至纖維工藝博物館上班，建議雙方加強合作，吸引更多人潮上門。
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