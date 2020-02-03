單身也能拍婚紗 閨蜜婚紗照正夯

對有些女性而言，閨蜜可能是人生中除了伴侶、家人以外，最重要的人！新竹地區知名婚紗業者京華婚紗指出，現代女性逐漸晚婚，甚至不婚，更加重視與好姐妹的情誼，拍婚紗寫真並非伴侶限定，單身女性或一群好姊妹也可走進婚紗店，記錄最美時刻。

京華婚紗表示，到他們店裡拍閨蜜寫真的客戶大多是18至23歲、念大學或剛成為社會新鮮人的年輕女性，幾乎都是高中時期的同學或友人，可能是那時友情純真，待稍具經濟能力後，就邀來一起拍寫真紀念。

京華婚紗說，像去年有三名台北來的已婚輕熟女到店內預約拍閨蜜寫真，她們彼此是高中同學，一同相約到清境農場旁的老英格蘭農莊展開兩天一夜的寫真拍攝，不帶家人、不帶小孩。

三人要求拍白紗照，擺出性感、冷豔表情，盡情展現自己，後又改換便服，三個人像回到高中時期，比出她們自己才能心神領會的拍照姿勢，像一人在中間比大愛心，另外兩人則在後面雙手合比一個愛心。三人看到最後寫真成品，既開心又滿意。

今年初也有三名五十多歲婦人，其中兩人已當了外婆，她們穿起白紗，踩著七、八公分的高跟鞋，相約拍攝寫真，即使引起旁人側目，她們絲毫不在意，之後也不太修片，她們告訴婚紗服務人員，「我們就是要展現最真實的自己。」