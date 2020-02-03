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單身也能拍婚紗 閨蜜婚紗照正夯

2020-02-03 08:21聯合報 記者陳斯穎王駿杰／新竹即時報導

對有些女性而言，閨蜜可能是人生中除了伴侶、家人以外，最重要的人！新竹地區知名婚紗業者京華婚紗指出，現代女性逐漸晚婚，甚至不婚，更加重視與好姐妹的情誼，拍婚紗寫真並非伴侶限定，單身女性或一群好姊妹也可走進婚紗店，記錄最美時刻。

京華婚紗表示，到他們店裡拍閨蜜寫真的客戶大多是18至23歲、念大學或剛成為社會新鮮人的年輕女性，幾乎都是高中時期的同學或友人，可能是那時友情純真，待稍具經濟能力後，就邀來一起拍寫真紀念。

京華婚紗說，像去年有三名台北來的已婚輕熟女到店內預約拍閨蜜寫真，她們彼此是高中同學，一同相約到清境農場旁的老英格蘭農莊展開兩天一夜的寫真拍攝，不帶家人、不帶小孩。

三人要求拍白紗照，擺出性感、冷豔表情，盡情展現自己，後又改換便服，三個人像回到高中時期，比出她們自己才能心神領會的拍照姿勢，像一人在中間比大愛心，另外兩人則在後面雙手合比一個愛心。三人看到最後寫真成品，既開心又滿意。

今年初也有三名五十多歲婦人，其中兩人已當了外婆，她們穿起白紗，踩著七、八公分的高跟鞋，相約拍攝寫真，即使引起旁人側目，她們絲毫不在意，之後也不太修片，她們告訴婚紗服務人員，「我們就是要展現最真實的自己。」

半熟蛋自助婚紗工作室也發現，來拍閨蜜婚紗的幾乎都是20多歲的年輕女性，大部分都是為了紀念友情而拍攝，因應現在網路打卡時代，客人都會將成品上傳到IG或臉書分享，讓越來越多人知道婚紗店也能拍除了傳統婚紗以外的照片。

京華婚紗指出，拍婚紗寫真不一定只限伴侶，單身女性或一群好姊妹也可走進婚紗店，記錄...
京華婚紗指出，拍婚紗寫真不一定只限伴侶，單身女性或一群好姊妹也可走進婚紗店，記錄最美時刻。圖／京華婚紗提供
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京華婚紗表示，許多女孩拍閨蜜婚紗都會特地選擇在彼此有共同美好回憶的地方拍攝，如校...
京華婚紗表示，許多女孩拍閨蜜婚紗都會特地選擇在彼此有共同美好回憶的地方拍攝，如校園內、畢旅地點等。圖／京華婚紗提供
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