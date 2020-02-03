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紫南宮鼠年錢母夯到缺貨 3月兌換活動緊急喊卡

2020-02-03 07:32聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣竹山鎮紫南宮錢母每年吸引數萬人排隊領取，因超搶手屢傳遭仿冒或轉賣，今年更因適逢鼠年全新大改版，民眾兌領太熱情，光元旦、年初一就發出逾15萬個致錢母缺貨，原定3月捐發票送錢母活動取消，但2月份捐血則維持兌送。

紫南宮在臉書粉絲專頁發出「捐發票送錢母活動取消」緊急公告，廟方指出，今年鼠年招財錢母，深受民眾喜愛，元旦和大年初一排隊就已送出逾15萬個，加上添香油錢、捐發票、捐血等送錢母活動，至今已送出數十萬個錢母。

而因近日錢母貨源較不足，加上血荒，廟方因此決定暫時取消原訂在3月1 日的捐發票排隊送錢母活動，而剩下的錢母都將留給2月份的捐血送錢母活動，盼幫助捐血中心解決血荒問題，也藉此鼓勵民眾到紫南宮捐血做公益。

紫南宮管委會主委莊秋安表示，鼠年錢母太搶手導致缺貨，而經權衡輕重緩急，不得已先取消3月捐發票換錢母，將現有的錢母優先提供給捐血者，民眾一樣能參加活動兌換錢母，同時也能紓解「血荒」窘境。

紫南宮則表示，未來會視錢母供貨狀況擇日公告辦理發票換錢母，2月捐血活動則有26場，僅1、16、23日沒辦理，幾乎全月無休，開放排隊抽血時間為上午9時30分至下午3時，歡迎民眾踴躍捲袖捐出熱血。

南投縣竹山鎮紫南宮錢母今年因民眾兌領太熱情造成缺貨，3月捐發票送錢母活動取消，但...
南投縣竹山鎮紫南宮錢母今年因民眾兌領太熱情造成缺貨，3月捐發票送錢母活動取消，但2月捐血維持兌送。圖／本報資料照
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捐血中心紫南宮血荒

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