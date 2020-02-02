抗疫保平安！ 鹿港請出關老爺

彰化縣鹿港鎮公所今天下午在鹿港文武廟舉辦「鹿港四季紅-春來賜福文衡聖帝踩街活動」，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏一起請出武廟的文衡聖帝〈關聖帝君〉，上千民眾參與踩街遶境，由於正值武漢肺炎防疫時期，也期望文衡聖帝能賜福信眾，保佑合境健康平安。

距離上一次辦理文昌帝君入火安座遶境活動已是10年前王惠美擔任鹿港鎮長時，王惠美說，鹿港文武廟是三級古蹟，也是個地靈人傑的地方，早期一度因地震火災的災害而荒廢，在眾人的努力修復完成，今日是農曆初九天公生，又時值武漢肺炎疫情，關聖帝君等眾神再次出巡遶境祈安賜福，相信能庇佑縣運、鎮運昌隆，鄉親身體健康、事業有成。

鹿港鎮長許志宏說，當初在日據時期文武廟是文人聖地，受到當地文人的信仰朝拜非常的盛行，但是因為當初戰亂及早期的統治當時台灣與日本宗教信仰的不同，當初的神像則移請至潤澤宮修復，關聖帝君才得以保存至今，感謝潤澤宮早期各位前輩先進對文武廟的護駕，所以這次特別製作這面錦旗致贈潤澤宮。