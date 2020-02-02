蓋火化場 芳苑人反對連署還要抗議

彰化縣沒火化場，芳苑公所有意規劃火化場，芳苑反火化場自救會今天在芳苑芳安宮舉行反火化場開講活動，有三百多位民眾參加，並計劃2月10日動員到公所和彰化縣府抗議，自救會長洪新有說，公所計劃的地點附近就是學校和公所，會影響居民生活品質，而且芳苑地處偏鄉，未來若火化場因交通不便營運不佳，反而是浪費公帑。

火化場預定在頂部村的第六公墓(白廟仔)，芳苑反火化場自救會會長洪新有說，受到影響的將有5個村，目前已有約4000多人連署反對，由於火化場預定地二公里內有5所中小學，離公所和農會也只有1公里，對當地居民生活環境影響很大，他們會繼續連署直到公所宣布撤案為止。

洪新有說，芳苑鄉在彰化西南角交通不便，火化場不應設在這樣偏遠地區，到時若外地民眾不來，將會營運不佳，而海邊海風大、鹽份又高，會增加未來維修設施費用，到時不能增加公庫收入，反而增加維修管理負擔。

居民說，他們要的是好的建設，而不是火化場，他們要發展的生態觀光旅遊，若設火化場，到時也會影響觀光，何況像台中東海火化場、雲林虎尾火化場都常常發生黑煙排放、噪音擾民,被居民抗議要求遷走，所以堅決反對火化場。

彰化縣府民政處長賴致富表示，目前還未收到芳苑公所相關計劃案申請書，彰化縣的確需要有火化場，但也會請公所先和居民再加強溝通協調。